В Баварии назвали самые популярные достопримечательности

Баварские власти опубликовали отчет о посещаемости достопримечательностей, находящихся в собственности этой федеральной земли Германии. Управление государственных дворцов, парков и озер Баварии (Bayerische Schlösserverwaltung) отвечает в общей сложности за почти шестьдесят архитектурных памятников и других исторических объектов, в число которых входят замок Нойшванштайн, дворец Линдерхоф и Вюрцбургская резиденция.

Как говорится в сообщении управления, опубликованном в середине февраля, в 2023 году эти достопримечательности осмотрело более 4,5 миллиона туристов, что на 28 процентов выше уровня предыдущего года. Число посетителей трех из них достигло самого высокого показателя в истории этих памятников. В зале славы Вальхалла в Донауштауфе побывало 163 тысячи человек, в Мюнхенской резиденции - 438 тысяч, в Императорском замке Кайзербург в Нюрнберге - 208 тысяч.

Старый горрод и Нюрнбергская крепость Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

В целом десятка самых популярных достопримечательностей Баварии, находящихся в собственности государства, по итогам 2023 года выглядит следующим образом:

1. Замок Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein) - 851 047

2. Мюнхенская резиденция (Residenzmuseum München) - 438 141

3. Замок Линдерхоф и парковые сооружения (Schloss Linderhof mit Parkbauten) - 344 640

4. Дворец Нимфенбург в Мюнхене (Schloss Nymphenburg) - 331 350

5. Вюрцбургская резиденция (Residenz Würzburg) - 310 495

6. Дворец Херренкимзе (Neues Schloss Herrenchiemsee) - 309 666

7. Императорский замок и музей в Нюрнбергской крепости (Kaiserburg - Palas und Museum Nürnberg) - 208 278

8. Колодезный дом и Круглая башня в Нюрнбергской крепости (Tiefer Brunnen und Sinwellturm Nürnberg) - 207 918

9. Зал славы Вальхалла (Walhalla in Donaustauf) - 163 447

10. Музей карет и экипажей в Мюнхене (Marstallmuseum in München) - 148 898

Достопримечательности Баварии - доходы и расходы

Управление дворцов, парков и озер Баварии является самым большим в Германии государственным музейным объединением. В нем работает около 1200 человек. Общая выручка в результате хозяйственной деятельности управления в 2023 году составила 70,3 миллиона евро (+22 процента). Расходы превысили 92 миллиона евро, из них около 66 процентов было потрачено на строительно-реставрационные работы, то есть поддержание объектов архитектурного и культурного наследия в надлежащем состоянии.

Дворец Зеехоф - памятник эпохи барокко Фото: Frank Sommariva/imageBROKER/picture alliance

В отчете управления также сообщается о планах на 2024 год. В частности, осенью должны быть завершены реставрационные работы в парадных залах замка Нойшванштайн, а также оснащение этих помещений современными системами вентиляции и кондиционирования, рассчитанными на возросшее число посетителей. В начале февраля Нойшванштайн и другие резиденции баварского короля Людвига II (Ludwig II) получили официальный статус кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Весной 2024 года будет завершен большой проект во дворцово-парковом ансамбле Зеехоф (Schloss Seehof) около Бамберга, где заканчивают ремонт фасадов и реставрацию скульптур эпохи барокко в здешнем парке. В течение года также будет продолжена реставрация ренессансного замка Йоханнесбург (Schloss Johannisburg) в Ашаффенбурге.

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