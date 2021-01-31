Дворец Нимфенбург - барочная жемчужина Мюнхена (фото)

Одна из главных достопримечательностей Мюнхена - в разные времена года.
Мюнхен • Дворец Нимфенбург (Schloss Nymphenburg), построенный в эпоху барокко, считается одной из архитектурных визитных карточек Мюнхена. На протяжении столетий служил в качестве летней резиденции правителей Баварии из рода Виттельсбахов. Входит в число самых больших королевских резиденций Европы. Протяженность дворцового комплекса с севера на юг превышает 630 метров. По этому показателю он опережает даже Версальский дворец во Франции, по примеру которого был возведен. Строительство было начато в 1664 году и завершено 1675 году, однако позже дворец и парк несколько раз расширялись. Так они выглядят сейчас в разные времена года.
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