Дворец Зеехоф - жемчужина франконского барокко

Бывшая летняя резиденция бамбергских князей-епископов дворец Зеехоф (Schloss Seehof - "Усадьба на озере") находится всего в восьми километрах от Бамберга в округе Меммельсдорф. В 1489 году один из этих самых князей-епископов купил стоявший здесь охотничий замок… После этого прошло около двух столетий, когда в 1687 году тогдашний князь-епископ Бамберга Марквард Себастьян Шенк фон Штауффенберг приступил к возведению в Меммельсдорфе новой резиденции.

Строительство этого летнего дворца было доверено архитектору Антонио Петрини - основоположнику так называемого франконского барокко. Этот региональный стиль получил широкое распространение в южной Германии. В конце XVII века дворцовую моду диктовали французы - повсюду в Европе появлялись свои "Версали", однако за основу для Зеехофа был взят проект дворца в немецком Ашаффенбурге, возведенного еще до Тридцатилетней войны. Мода - модой, но Зеехоф со своми приметными угловыми башнями надолго стал архитектурным символом всего Бамбергского епископства и здешнего церковного княжества.

Меммельсдорфские ворота и дворцовый парк

Дворец Зеехоф с противоположного берега озера Фото: DW/Maksim Nelioubin

Зеехоф и дворцовый парк сверху Фото: picture-alliance/dpa/G. Bergmann

Меммельсдорфские ворота Фото: DW/Maksim Nelioubin

Фрагмент решетки Меммельсдорфских ворот Фото: DW/Maksim Nelioubin

Одна из скульптур и скамейки во дворцовом парке Зеехофа Фото: DW/Maksim Nelioubin

Бамбергский лев на Главных воротах дворца Зеехоф Фото: DW/Maksim Nelioubin

Два следующих епископа, представители влиятельного рода Шёнборнов, которые правили в Бамберге около полувека, самим дворцом почти не занимались. При них в Зеехофе по-новому отделали лишь несколько залов, но огромные усилия Шёнборны аправили на обустройство парка по всем законам барочного искусства. Привлечены к этому были лучшие франконские мастера того времени. В частности, новые парадные Главные ворота с двумя сторожевыми павильонами построили по проекту Иоганна Якоба Михаэля Кюхеля. В северной части парка появились Меммельсдорфские ворота и большие оранжереи. Согласно архивным записям, только ко двору епископа Майнца из них в начале XVIII века ежегодно поставляли 3000 апельсинов.

Меммельсдорфские ворота были возведены по плану Иоганна Бальтазара Неймана. О масштабах и значении этого архитектора, успевшего воплотить около сотни своих проектов, говорит уже тот факт, что два дворца, к которым он имел непосредственное отошение, сейчас являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО - Вюрцбургская резиденция и дворец Аугустусбург в Брюле под Кельном.

"Фонтан Геракла"

"Фонтан Геракла" - главная достопримечательность дворцового парка Фото: DW/Maksim Nelioubin

Фонтан включают по расписанию, устраивая своего рода водные представления Фото: DW/Maksim Nelioubin

Водный каскад "Фонтана Геракла" Фото: DW/Maksim Nelioubin

Голова кабана напоминает об одном из занятий, для которых использовался этот замок, то есть об охоте Фото: DW/Maksim Nelioubin

Справа - Геракл, богиня молвы Фама и аллегорическое изображение одной из рек - Майна или Рейна. Слева - побежденный царь Диомед Фото: DW/Maksim Nelioubin

Свой вклад в украшение резиденции внес также следующий князь-епископ Иоганн Филипп Антон фон Франкенштейн. Именно он привлек к оформлению парка скульптора Фердинанда Тица. Тиц изготовил для Зеехофа около четырехсот скульптур, а его "Фонтан Геракла" с водным каскадом стал центром притяжения всего дворцово-паркового ансамбля.

При князе-епископе Франкенштейне, который правил в Бамберге в 1746-1753 годах, был отделан парадный Белый зал. В нем появились потолочные фрески на темы охоты, рыбной ловли и других развлечений, характерных для летней резиденции. Фрески выполнил придворный мастер Йозеф Игнац Аппиани, однако вернемся пока ненадолго в парк.

Фонтан был завершен уже при следующем князе-епископе - Адаме Фридрихе фон Зайнсхайме. В центре - Геракл и богиня молвы Фама. У ног Геракла - побежденный царь Диомед.Справа и слева - символические изображения двух рек франконского региона - речные боги Майнца и Регница. Аллегорически в образе Геракла представлен сам князь-епископ, победивший невзгоды и ставший щедрым покровителем искусств.

Как отмечают эксперты, идею для центральной группы Фердинанд Тиц заимствовал у Шарля Лебрёна - придворного художника французского короля Людовика XIV. Лебрён в свое время подготовил сразу несколько проектов фонтана для Версаля, однако ни один из них не был реализован.

Протестантский гость католического князя-епископа

Годы правления епископа фон Зайнсхайма считаются периодом расцвета Зеехофа, где он проводил много времени - на природе, вдали от суеты. Охота, спектакли, концерты, другие развлечения заполняли дни князя-епископа и придворных.

В 1775 году почетным гостем католического епископа на целую неделю стал протестантский маркграф Александр фон Бранденбург-Ансбах-Байройт из дома Гогенцоллернов. Сей необычный факт в истории межконфессиональных отношений непременно упоминается в описаниях истории Зеехофа. При этом отмечается, что один из предков маркграфа в свое время разрушил крепость Альтенбург, принадлежавшую бамбергским епископам и грозил даже сжечь весь Бамберг. Достопримечательности этого города сейчас носят статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид на парк через одно из окон дворца Зеехоф Фото: DW/Maksim Nelioubin

Штора в одном из залов дворца Зеехоф Фото: DW/Maksim Nelioubin

Ангелочки в Белом зале Фото: DW/Maksim Nelioubin

Шелковые обои в одном из кабинетов дворца Фото: DW/Maksim Nelioubin

Фрески во дворце Зеехоф Фото: DW/Maksim Nelioubin

Зеехоф после секуляризации

В эпоху Просвещения бамбергские епископы потеряли интерес к этому барочному дворцу. Сначала из парка убрали все скульптуры - роскошь не отвечала рациональному духу времени. Позже при Наполеоне в результате секуляризации Бамбергское церковное княжество было подарено Баварскому королевству. Епископы лишились административной власти, других прав и большей части движимого и недвижимого имущества.

Новые владельцы в лице баварских королевских властей не нашли для дворца подходящего применения и даже сдали часть парка под пахотные земли. На этом дело не закончилось. Например, трубы хитроумной системы подачи воды для фонтана демонтировали и сдали на металлолом. Уникальные резные фигуры продавали буквально на вес по цене камня.

В 1841 году Зеехоф на средства от выгодной женитьбы купил полковник Фердинанд фон Цандт. Содержание дворца - дело дорогое, а прусский военный, переселившийся в Баварию, переоценил свои финансовые возможности и недооценил пристрастие к азартным играм. Бравый гусар начал потихоньку продавать обстановку и сокращать территорию парка, чтобы получать больше денег от сдачи земель в аренду. В этом же направлении дело продолжили его наследники. Последний из них утонул в пруду перед дворцом в 1951 году. Распродажа фигур из парка и другой дворцовой обстановки продолжилась до 1975 года, когда его приобрела федеральная земля Бавария.

В парке дворца Зеехоф Фото: DW/Maksim Nelioubin

Дворец Зеехоф со стороны парка Фото: DW/Maksim Nelioubin

Одна из многочисленных скульптур в зеленом лабиринте дворцового парка Фото: DW/Maksim Nelioubin

В государственной собственности

С этих пор на государственные деньги и пожертвования ведется его реконструкция. По всему миру скупается то, что раньше принадлежало бамбергским епископам. Например, люстру парадного Белого зала удалось вернуть из берлинского дворца Шарлоттенбург. Музейные коллеги из столицы проявили понимание и согласились на эту сделку.

Часть мебели из этого дворца находится в собраниях музея Метрополитен в Нью-Йорке. Многие из сотен резных фигур украшали бассейны и фонтаны частных вилл от Вюрцбурга до Мюнхена. Некоторые удалось вернуть, выкупив их у владельцев или на аукционах.

Реставраторы с самого начала сделали выбор в пользу аутентичного восстановления интерьеров и парка, то есть отказались от соблазна обставить залы дворца просто подходящей мебелью и картинами барочного периода. Многое уже удалось вернуть на свои места, некоторые навсегда утерянные элементы заменить копиями, сделанными по старым планам и фотографиям.