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Бамберг
Фото: Dalibor Brlek/Zoonar/picture alliance

Достопримечательности Бамберга

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Достопримечательности города Бамберг в Бавароии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Контекст

Deutschland | Schloss Seehof

Дворец Зеехоф - жемчужина франконского барокко

Дворец Зеехоф - жемчужина франконского барокко

Летний дворец Зеехоф находится недалеко от Бамберга. Был возведен для здешних князей-епископов. | 20 фотографий
Туризм26 октября 2022 г.
Бамберг

Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива"

Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива"

Верхняя Франкония в Баварии - это Бамберг, Байройт, пиво и красивые ландшафты. | 10 фотографий
Туризм24 июля 2022 г.
Красочный закат над Бамбергом

Замок, в котором работал Гофман

Замок, в котором работал Гофман

Репортаж из крепости с видом на Бамберг.
Туризм3 сентября 2018 г.
Розарий перед Новой резиденцией в Бамберге

Старая и новая резиденции в Бамберге

Старая и новая резиденции в Бамберге

Наполеон объявил здесь войну Пруссии.
Туризм27 июня 2018 г.
Бамберг

Старая ратуша в Бамберге

Старая ратуша в Бамберге

Она считается одной из самых красивых городских ратуш в Германии.
Туризм22 июня 2018 г.
Монастырь Святого Михаила

Монастырь Святого Михаила в Бамберге

Монастырь Святого Михаила в Бамберге

На фресках в монастырском храме можно увидеть изображения почти 600 разных растений.
Туризм15 июня 2018 г.
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