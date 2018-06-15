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Фото: Dalibor Brlek/Zoonar/picture alliance
Достопримечательности Бамберга
Публикации по теме
Достопримечательности города Бамберг в Бавароии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Контекст
Дворец Зеехоф - жемчужина франконского барокко
Дворец Зеехоф - жемчужина франконского барокко
Летний дворец Зеехоф находится недалеко от Бамберга. Был возведен для здешних князей-епископов. | 20 фотографий
Туризм
26.10.2022
26 октября 2022 г.
Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива"
Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива"
Верхняя Франкония в Баварии - это Бамберг, Байройт, пиво и красивые ландшафты. | 10 фотографий
Туризм
24.07.2022
24 июля 2022 г.
Замок, в котором работал Гофман
Замок, в котором работал Гофман
Репортаж из крепости с видом на Бамберг.
Туризм
03.09.2018
3 сентября 2018 г.
Старая и новая резиденции в Бамберге
Старая и новая резиденции в Бамберге
Наполеон объявил здесь войну Пруссии.
Туризм
27.06.2018
27 июня 2018 г.
Старая ратуша в Бамберге
Старая ратуша в Бамберге
Она считается одной из самых красивых городских ратуш в Германии.
Туризм
22.06.2018
22 июня 2018 г.
Монастырь Святого Михаила в Бамберге
Монастырь Святого Михаила в Бамберге
На фресках в монастырском храме можно увидеть изображения почти 600 разных растений.
Туризм
15.06.2018
15 июня 2018 г.
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