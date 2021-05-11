В армии Израиля рассказали DW о цели авиаудара, от которого погибли дети
Представитель ЦАХАЛ в беседе с DW обвинил ХАМАС в использовании мирных жителей в роли живых щитов. Израиль нанес удары по зданию, где находятся офисы иностранных СМИ, и по лагерю для беженцев в Газе.
Ракетный обстрел 11-этажного здания с офисами СМИ в секторе Газа
Израильская армия нанесла в субботу, 15 мая, авиаудары по многоэтажному зданию в секторе Газа, в котором находятся офисы нескольких мировых СМИ. Ранее было атаковано и здание лагеря для беженцев "Аль-Шати" в результате чего погибли 10 мирных жителей. "Из опыта мы знаем, что это обычная тактика террористов - всегда иметь при себе и вокруг себя живые щиты, чтобы в случае чего мир сосредоточился на жертвах среди мирного населения, а не на том факте, что нашей целью был террорист", - заявил DW официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подполковник Джонатан Конрикус.
Он подчеркнул, что целью удара по лагерю для беженцев был один из руководителей палестинского радикального движения ХАМАС. При этом Конрикус отказался раскрыть имя человека и не указал, удалось ли его ликвидировать. По сведениям палестинских СМИ и медиков, в лагере для беженцев "Аль-Шати" от израильской ракеты в трехэтажном здании погибли десять членов одной семьи - две женщины и восемь детей. Джонатан Конрикус обвинил руководство ХАМАС в гибели мирных жителей, используемых им в качестве "гражданского щита".
Представитель ЦАХАЛ отметил, что действия израильской армии в секторе Газа являются соразмерными. "ХАМАС и другие террористы выпустили более 2300 ракет, подобных той, которая упала здесь", - заявил он в беседе с DW в Рамат-Гане близ Тель-Авива, где при обстреле жилого квартала 15 мая погиб 50-летний израильтянин.
В Газе разрушена высотка с офисами СМИ, Израиль подвергся ракетному обстрелу
В тот же день четыре выпущенные Израилем ракеты разрушили 11-этажное здание в Газе, где располагались офисы нескольких зарубежных СМИ, а также жилые помещения и коммерческие компании. Среди прочих, в здании находились представительства телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, а также американского информационного агентства Associated Press. О предстоящем авиаударе был оповещен владелец высотки. Жителям и сотрудникам офисов дали один час, чтобы покинуть здание.
В то же время Израиль вновь подвергся массированному ракетному обстрелу из сектора Газа. Сигналы воздушной тревоги звучали в целом ряде городов на юге страны, в том числе Ашдоде, Ашкелоне, Нетивоте, Сдероте и Кирьят-Гате. Минувшей ночью израильская армия уничтожила десятки палестинских военных объектов, в частности несколько пусковых установок ракет "земля-земля", офис военной разведки ХАМАС и две группы боевиков.
Новая эскалация ближневосточного конфликта
Взаимные обстрелы Израиля и сектора Газа не прекращаются с 10 мая. Конфликт между сторонами резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. ХАМАС объявил себя защитником Иерусалима и подверг Израиль массированному ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.
По сообщению министерства здравоохранения в Газе, с начала нового витка конфликта за пять дней назад погибли уже 139 палестинцев, в том числе 39 детей, еще 950 человек ранено. По оценкам ООН, около 10 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов. Израильские власти сообщили о гибели в стране 10 человек и ранении более 560.
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