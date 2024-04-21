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Юлия Навальная: Путин может нанести по Украине ядерный удар

Александра Иванова
21 апреля 2024 г.

Вдова Алексея Навального предостерегла от непредсказуемости Владимира Путина и выразила сожаление, что Европа раньше не распознала исходящую от него опасность.

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Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальня в Страсбурге (фото из архива)
Юлия Навальная (фото из архива)Фото: Johanna Geron/REUTERS

Юлия Навальная - вдова скончавшегося в российской колонии оппозиционера Алексея Навального -  не исключает, что президент РФ Владимир Путин может прибегнуть к ядерному оружию в войне России против Украины. "Наверное, он мог бы это сделать", - ответила она на соответствующий вопрос в интервью агентству dpa, обнародованному в воскресенье, 21 апреля.

По словам вдовы Алексея Навального, она не верила и в возможность войны между Россией и Украиной, поскольку между этими двумя странами существовали очень тесные связи. "Но он решил сделать это. Он запугивает людей и держит их в страхе. Никто не знает, что Путин сделает завтра", - констатировала она. При этом Юлия Навальная заявила, что не уверена, что у Путина имеется "сильная стратегия". 

О предполагаемых российских шпионах в Германии

Задержание в Баварии двух предполагаемых российских шпионов говорит о том, что Владимир Путин ведет борьбу за свое дело в самом сердце Европы, и он "начал ее не только сейчас, он сделал это уже давно", - продолжила собеседница агентства.

"Он развязывает войны, он убивает своих противников, - подчеркнула Навальная, которую многие наблюдатели считают новым лидером российской оппозиции в эмиграции. - Я всегда исходила из того, что в Европе много российских шпионов, это очевидно".

Юлия Навальная, которая ранее в интервью журналу Time назвала Владимира Путина своим врагом и пообещала бороться против него, выразила сожаление, что Европа раньше не распознала опасность, которая исходит от путинской России. "Я была бы рада, если бы Европа чаще и раньше поднимала эту тему", - указала она. В таком случае удалось бы предотвратить некоторые убийства и войны, добавила оппозиционер. 

"Премия за свободу СМИ" для Алексея и Юлии Навальных

19 апреля Юлия Навальная получила в баварском Гмунде-на-Тегернзе немецкую "Премию за свободу СМИ", которая была присуждена ей и ее супругу Алексею Навальному (посмертно).

"Юлия Навальная - отважный лидер движения сопротивления в России. После смерти своего мужа Алексея, погибшего 16 февраля 2024 года в сибирском лагере от рук применяющих пытки приспешников Владимира Путина, она является лидером демократического пробуждения в России", - говорилось в обосновании выбора жюри.

"Супружеская пара Навальных награждается за отважную и лишенную насилия борьбу против жестокой диктатуры в России. Они - лица лучшей, новой, свободной и демократической России. Они - герои сопротивления нашего времени, которые приносят в жертву свою жизнь ради лучшего мира",  - заявила тогда ведущая торжественной церемонии.

 

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