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Украина заочно приговорила к 15 годам спикера Думы Володина

Ольга Лебедева
12 декабря 2024 г.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин непосредственно участвовал в подготовке полномасштабного вторжения РФ в Украину и продолжает публично поддерживать войну, заявила СБУ.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав ВолодинФото: Anton Novoderezhkin/ITAR-TASS/IMAGO

Суд в Украине вынес заочный приговор в отношении спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, назначив ему 15 лет лишения свободы. Володин признан виновным в нарушении запрета на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, заявила в четверг, 12 декабря, Служба безопасности Украины (СБУ), собравшая доказательную базу по делу Володина. 

Володин участвовал в подготовке войны против Украины

Спикер Думы в качестве доверенного лица президента РФ Владимира Путина "принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения России", отмечается в заявлении ведомства. 15 февраля 2022 года он вынес на голосование обращение к Путину с просьбой признать "независимость" так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", публично поддержал это решение и обеспечил требовавшуюся поддержку депутатов, отметила СБУ.

Позже Володин организовал ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с этими захваченными регионами Украины. "В дальнейшем Кремль использовал "законодательные инициативы" Володина для начала полномасштабной войны против Украины", - указывается в заявлении.

Спикер Думы продолжает публично поддерживать войну

Кроме того, спикер Думы "продолжает оправдывать" оккупацию украинских территорий и поддерживает войну против соседней страны, о чем часто заявляет на заседаниях нижней палаты и в эфирах пропагандистских каналов, констатирует украинская спецслужба.

Исполнение приговора начнется со дня фактического задержания Володина.

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