  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоРоссия

В РФ хотят увеличить срок службы в армии для новых граждан

Олег Соколенко
29 июля 2024 г.

Госдума РФ планирует в ближайшие дни принять поправки, которые увеличат срок службы в армии мужчин с приобретенным гражданством РФ до двух лет, а также повысят их призывной возраст.

https://p.dw.com/p/4isdy
В России хотят увеличить срок службы в армии для новых граждан и повысить для них призывной возраст
В России хотят увеличить срок службы в армии для новых граждан и повысить для них призывной возрастФото: DW/J. Vishnevetskaya

Госдума РФ хочет увеличить срок службы в армии мужчин с приобретенным гражданством России до двух лет. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 29 июля. Депутаты также хотят повысить призывной возраст для новых граждан страны, насколько - не сообщается. Соответствующие поправки Дума планирует принять до конца весенней сессии, то есть до 5 августа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, кроме того, предложил сделать условием приема в российское гражданство постановку на воинский учет. Предполагается, что это будет происходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ.

В начале февраля группа депутатов от партий "Единая Россия" и ЛДПР внесли на рассмотрение Думы законопроект, предусматривающий увеличение призывного возраста для мужчин, получивших гражданство РФ, с 30 до 50 лет. Однако документ был отозван после критики со стороны Володина. "Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать", - сказал тогда спикер ГД.

Россия отправила на войну уже 10 000 мигрантов

27 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в России на данный момент выявили более 30 тысяч бывших мигрантов, которые недавно получили гражданство, но не встали на воинский учет. Всех их поставили на учет принудительно и "уже порядка 10 тысяч" направили на войну против Украины, заявил глава СК РФ.

Правозащитница Валентина Чупик рассказывала DW, что с 22 февраля 2022 года пошел "вал сообщений о том, что граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и других мигрантов стали убеждать заключить контракт с Минобороны РФ". По ее словам, на людей, приехавших в Россию работать, устраивали рейды и облавы, их увозили в военкоматы, а там с помощью угроз, обещаний или обмана заставляли подписывать контракты с армией. Тем, кто получал российский паспорт, "в нагрузку" выдавали повестку в военкомат.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Задержание трудовых мигрантов в Москве (фото из архива)

Комментарий: Ложные нарративы антимигрантской повестки Кремля

Комментарий: Ложные нарративы антимигрантской повестки Кремля

Проблемы со въездом в РФ граждан Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана не случайные, но временные. Россияне не хотят заменять трудовых мигрантов. Без них экономика воюющей страны задохнется, уверен Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Конфликты3 мая 2024 г.
external

Последствия теракта в России: облавы на мигрантов, рост ксенофобии, закручивание гаек. DW Новости

Последствия теракта в России: облавы на мигрантов, рост ксенофобии, закручивание гаек. DW Новости

Власти России на фоне расследования теракта усиливают давление на мигрантов из Центральной Азии. Эксперты же опасаются роста ксенофобских настроений в РФ.
Политика27 марта 2024 г.28:55 мин.
Карикатура: российский рубль катится вниз по снежной горке

Экономика России после вторжения в Украину

Экономика России после вторжения в Украину

Беспрецедентные западные санкции, падение, а потом рост курса рубля, уход из РФ мировых компаний, планы по импортозамещению... О серьезных экономических материях - в карикатурах DW.
Экономика и бизнес28 октября 2022 г.17 фото
Показать еще