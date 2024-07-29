В РФ хотят увеличить срок службы в армии для новых граждан

Госдума РФ планирует в ближайшие дни принять поправки, которые увеличат срок службы в армии мужчин с приобретенным гражданством РФ до двух лет, а также повысят их призывной возраст.

Госдума РФ хочет увеличить срок службы в армии мужчин с приобретенным гражданством России до двух лет. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 29 июля. Депутаты также хотят повысить призывной возраст для новых граждан страны, насколько - не сообщается. Соответствующие поправки Дума планирует принять до конца весенней сессии, то есть до 5 августа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, кроме того, предложил сделать условием приема в российское гражданство постановку на воинский учет. Предполагается, что это будет происходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ.

В начале февраля группа депутатов от партий "Единая Россия" и ЛДПР внесли на рассмотрение Думы законопроект, предусматривающий увеличение призывного возраста для мужчин, получивших гражданство РФ, с 30 до 50 лет. Однако документ был отозван после критики со стороны Володина. "Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать", - сказал тогда спикер ГД.

Россия отправила на войну уже 10 000 мигрантов

27 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в России на данный момент выявили более 30 тысяч бывших мигрантов, которые недавно получили гражданство, но не встали на воинский учет. Всех их поставили на учет принудительно и "уже порядка 10 тысяч" направили на войну против Украины, заявил глава СК РФ.

Правозащитница Валентина Чупик рассказывала DW, что с 22 февраля 2022 года пошел "вал сообщений о том, что граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и других мигрантов стали убеждать заключить контракт с Минобороны РФ". По ее словам, на людей, приехавших в Россию работать, устраивали рейды и облавы, их увозили в военкоматы, а там с помощью угроз, обещаний или обмана заставляли подписывать контракты с армией. Тем, кто получал российский паспорт, "в нагрузку" выдавали повестку в военкомат.