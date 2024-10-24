В РФ в первом чтении одобрен проект бюджета на 2025 год

По словам главы Минфина, по сравнению с 2024 годом расходы силовых ведомств по закрытым статьям увеличены. Бюджетные ассигнования на нацоборону в 2025 году достигнут 13,49 трлн рублей.

Госдума приняла проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении. Об этом говорится в четверг, 24 октября, на сайте нижней палаты Федерального собрания.

В 2025 году федеральные расходы повысятся до 41 трлн 469 млрд рублей. С 2018 года их объем увеличился в 2,5 раза - с 16 трлн 713 млрд рублей, заявил председатель Вячеслав Володин.

В 2026 году соответствующий показатель составит 44 трлн рублей, в 2027 году - 45,9 трлн рублей.

Бюджетные ассигнования на нацоборону - в рамках открытых и закрытых статей - в 2025 году достигнут 13,49 трлн рублей, в 2026 году ожидаются на уровне в 12,7 трлн рублей, в 2027 году - 13 трлн рублей.

Расходы на армию и силовиков достигнут 40 процентов бюджета и в 2,5 раза превысят запланированные средства на социальную сферу (6,49 млрд) в 9 раз - расходы на здравоохранение (1,86 млрд).

Силуанов: Расходы силовых ведомств по закрытым статьям увеличены

По словам главы Минфина Антона Силуанова, по сравнению с 2024 годом расходы силовых ведомств по закрытым статьям увеличены. Это была первоочередная задача разработчиков, заявил он.

Кроме того, вдвое больше трат, чем в текущем году, запланировано на достижение "технологического лидерства", - около 6 трлн рублей. Средства будут вложены в самолеты МС-21 и Superjet, вертолеты, самолетные двигатели и судостроение.

Все три года бюджет будет дефицитным

Все три года бюджет будет дефицитным (дефицит составит 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году, 1,1% ВВП в 2027 году).

В то же время, по словам Силуанова, госдолг России к концу трехлетнего периода возрастет минимально с нынешних 15 до 18%.

В то же время в запланирован рост доходов - до 40,3 трлн рублей в 2025 году. По совам экспертов, это, в частности, связано с увеличением подоходного налога.

Второе чтение состоится 14 ноября. По словам Володина, акцент в ходе него будет сделан на увеличение бюджетных ассигнований на фонд "Защитники Отечества", осуществляющего выплаты солдатам и офицерам.