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Украина вышла в финал "Евровидения-2024" в Мальмё

Андрей Бреннер
7 мая 2024 г.

Дуэт из Украины Alyona Alyonа & Jerry Heil успешно выступил в первом полуфинале "Евровидения" также, как и главный фаворит - Baby Lasagna из Хорватии. Первый отборочный тур принес и сюрпризы.

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Украинский дуэт Alyona Alyona & Jerry Heil на сцене "Евровидения-2024" в Мальмё
Украинскому дуэту Alyona Alyona & Jerry Heil букмекеры предсказывают высокое место на "Евровидении-2024"Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil вышел в финал "Евровидения-2024" по итогам первого полуфинала конкурса, который завершился в шведском Мальмё поздно вечером во вторник, 7 мая. Представительницы Украины, выступившие с электро-фолк-рэп-композицией "Teresa & Maria", заручились достаточным для этого количеством голосов телезрителей. Сито отборочного тура также прошел главный претендент на победу в "Евровидении" в этом году, хорват Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim".

На сцене в Мальмё фаворит "Евровидения-2024" Baby Lasagna из Хорватии
Фаворит "Евровидения-2024" Baby Lasagna из ХорватииФото: Corinne Cumming/EBU

Сюрпризы первого полуфинала "Евровидения"

Не стали неожиданностью и успешные выступления Bambie Thug от Ирландии, литовца Сильвестра Белта и участницы от Кипра Силии Капсис. Кто из 15 участников первого полуфинала получит другие пять путевок в финал, в этом вопросе мнения букмекеров и музыкальных критиков расходились.

В результате в финал "Евровидения-2024" также вышли Raiven из Словении, Tali от Люксембурга, Teya Dora из Сербии, Iolanda из Португалии и финн Windows95man.

Особенности "Евровидения-2024"

Конкурс проходит при соблюдении повышенных мер безопасности. Они приняты в связи с антиизраильскими протестами в Швеции и в других странах Европы, вызванными действиями армии Израиля в секторе Газа в ответ на атаку террористов ХАМАС. В Мальмё высока доля мигрантов, особенно из мусульманских стран, а они, как правило, солидарны с палестинцами. В дни конкурса в городе запланированы несколько политических акций.

Что же касается непосредственно "Евровидения", то в этом году были изменены правила зрительского голосования. Телезрители из стран, не участвующих в конкурсе, получили возможность поставить оценки своим фаворитам, начиная с полуночи дня полуфинала. Но для верификации им нужна принимаемая к оплате в странах Европы кредитная карта.

Кроме того, представители так называемой большой пятерки и страны-победительницы предыдущего конкурса, которые автоматически попадают в финал "Евровидения", покажут свои номера полностью на сцене уже в отборочных турах. В первом полуфинале это были исполнители из Великобритании, Германии и Швеции.

Где смотреть "Евровидение"

Смотреть конкурс можно в эфире национальных телеканалов стран-участниц, а также на канале "Евровидения" в YouTube, в TikTok или на официальном сайте конкурса. Второй полуфинал пройдет в четверг, 9 мая. Финал - в субботу, 11 мая. Беларусь и Россия не допущены к участию в "Евровидении" из-за нарушений правил конкурса и его ценностей.

Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер Руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW.
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