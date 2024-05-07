Украина вышла в финал "Евровидения-2024" в Мальмё

Украина вышла в финал "Евровидения-2024" в Мальмё7 мая 2024 г.
Украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil вышел в финал "Евровидения-2024" по итогам первого полуфинала конкурса, который завершился в шведском Мальмё поздно вечером во вторник, 7 мая. Представительницы Украины, выступившие с электро-фолк-рэп-композицией "Teresa & Maria", заручились достаточным для этого количеством голосов телезрителей. Сито отборочного тура также прошел главный претендент на победу в "Евровидении" в этом году, хорват Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim".
Сюрпризы первого полуфинала "Евровидения"
Не стали неожиданностью и успешные выступления Bambie Thug от Ирландии, литовца Сильвестра Белта и участницы от Кипра Силии Капсис. Кто из 15 участников первого полуфинала получит другие пять путевок в финал, в этом вопросе мнения букмекеров и музыкальных критиков расходились.
В результате в финал "Евровидения-2024" также вышли Raiven из Словении, Tali от Люксембурга, Teya Dora из Сербии, Iolanda из Португалии и финн Windows95man.
Особенности "Евровидения-2024"
Конкурс проходит при соблюдении повышенных мер безопасности. Они приняты в связи с антиизраильскими протестами в Швеции и в других странах Европы, вызванными действиями армии Израиля в секторе Газа в ответ на атаку террористов ХАМАС. В Мальмё высока доля мигрантов, особенно из мусульманских стран, а они, как правило, солидарны с палестинцами. В дни конкурса в городе запланированы несколько политических акций.
Что же касается непосредственно "Евровидения", то в этом году были изменены правила зрительского голосования. Телезрители из стран, не участвующих в конкурсе, получили возможность поставить оценки своим фаворитам, начиная с полуночи дня полуфинала. Но для верификации им нужна принимаемая к оплате в странах Европы кредитная карта.
Кроме того, представители так называемой большой пятерки и страны-победительницы предыдущего конкурса, которые автоматически попадают в финал "Евровидения", покажут свои номера полностью на сцене уже в отборочных турах. В первом полуфинале это были исполнители из Великобритании, Германии и Швеции.
Где смотреть "Евровидение"
Смотреть конкурс можно в эфире национальных телеканалов стран-участниц, а также на канале "Евровидения" в YouTube, в TikTok или на официальном сайте конкурса. Второй полуфинал пройдет в четверг, 9 мая. Финал - в субботу, 11 мая. Беларусь и Россия не допущены к участию в "Евровидении" из-за нарушений правил конкурса и его ценностей.