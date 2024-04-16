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Reuters: Украина сорвала сделку по безопасности Черного моря

Роман Сулима
16 апреля 2024 г.

Киев вышел из игры, когда соглашение было почти достигнуто, подтвердили источники агентства. Причины не комментируют. Отмечают, что Украина и РФ вели эти переговоры два месяца при посредничестве Турции.

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Береговая охрана ВСУ патрулирует "зерновой коридор" в Черном море
Береговая охрана ВСУ патрулирует "зерновой коридор" в Черном море (фото из архива)Фото: Thomas Peter/REUTERS

Украина неожиданно вышла из сделки с Россией и Турцией по безопасному судоходству в Черном море, сообщает во вторник, 16 апреля, агентство Reuters со ссылкой на четырех собеседников. "В последнюю минуту Украина внезапно вышла из игры, и сделка была сорвана", - рассказал агентству его источник, что подтвердили еще три собеседника.

По сведениям Reuters, РФ и Украина два месяца вели переговоры об обеспечении безопасной перевозки грузов в Черном море при посредничестве Турции. Отмечается, что украинская сторона не хотела подписывать сделку официально, но была согласна на ее объявление лично турецким президентом Реджепом Эрдоганом 30 марта - за день до местных выборов в Турции.

Причины отказа неизвестны. Россия, Украина и Турция от комментариев отказались.

В чем заключалась суть сделки

Согласно полученной Reuters копии соглашения, Москва и Киев должны были предоставить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, обязавшись их не обстреливать, не захватывать и не обыскивать, если те заявили о невоенном грузе или вообще пусты.

Сразу после начала агрессивной войны РФ против Украины российский Черноморский флот пытался препятствовать украинскому экспорту по морю. С июля 2022 года действовала так называемая "зерновая сделка" - соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции, о российских гарантиях безопасности при экспорте украинской сельхозпродукции.

Однако в июле 2023 года Россия из этой сделки вышла. После этого Киев смог создать новый безопасный морской коридор в западной части Черного моря.

 

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