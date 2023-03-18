Киев объявил о продлении зерновой сделки на 120 дней

При этом он выразил благодарность генсеку ООН Антониу Гуттеришу, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, министру оборону Турции Хулуси Акару и всем партнерам Украины за то, что они "придерживались соглашений". По данным Кубракова, с 1 августа 2022 года за счет Черноморской инициативы на мировой рынок удалось экспортировать из Украины 25 млн тонн зерна.
Ранее в тот же день, 18 марта, о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступив в турецком городе Чанаккале на западе страны.
Черноморская зерновая инициатива
Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива - договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.
По словам Александра Кубракова, сейчас Украина работает над тем, чтобы расширить действие зерновой сделки и на порты Николаевской области.
18 марта, после сообщения украинской стороны официальный представитель МИД России Захарова заявила, что Россия "уведомила всех участников" о продлении сделки на 60 дней, а не на 120. Официального представителя МИД РФ цитирует издание РБК. Ранее Захарова указывала на недовольство России "несоответствующей достигнутым договоренностям реализации второй части сделки по обеспечению нормального сельскохозяйственного блока этой договоренности".