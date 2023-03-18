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Корабль с зерном, прибывший из Украины в Турцию в рамках зерновой сделки (фото из архива)
Корабль с зерном, прибывший из Украины в Турцию в рамках зерновой сделки (фото из архива)Фото: Yasin Akgul/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

Киев объявил о продлении зерновой сделки на 120 дней

Александра Иванова
20 мин. назад

По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, за время действия зерновой сделки на мировой рынок было экспортировано 25 млн тонн зерна из Украины.

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Срок действия Черноморской зерновой инициативы, истекавший 18 марта, продлен на 120 дней. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook и Twitter в субботу, 18 марта.

При этом он выразил благодарность генсеку ООН Антониу Гуттеришу, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, министру оборону Турции Хулуси Акару и всем партнерам Украины за то, что они "придерживались соглашений". По данным Кубракова, с 1 августа 2022 года за счет Черноморской инициативы на мировой рынок удалось экспортировать из Украины 25 млн тонн зерна.

Ранее в тот же день, 18 марта, о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступив в турецком городе Чанаккале на западе страны.

Черноморская зерновая инициатива

Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива - договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

По словам Александра Кубракова, сейчас Украина работает над тем, чтобы расширить действие зерновой сделки и на порты Николаевской области. 

18 марта, после сообщения украинской стороны официальный представитель МИД России Захарова заявила,  что Россия "уведомила всех участников" о продлении сделки на 60 дней, а не на 120. Официального представителя МИД РФ цитирует издание РБК. Ранее Захарова указывала на недовольство России "несоответствующей достигнутым договоренностям реализации второй части сделки по обеспечению нормального сельскохозяйственного блока этой договоренности".

Смотрите также:

Зерно начали вывозить из Украины

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Сообщение о продлении зерновой сделки на странице министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Facebook

Cтраницf министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Facebook
www.facebook.com
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