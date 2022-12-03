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Рабочий на нефтяном месторождении в Альметьевске (фото из архива)Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Украина призывает вдвое снизить потолок цен на нефть

Жан Рофе
4 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 декабря.

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На 283-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 3 декабря (время московское).

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Литва отремонтировала и доставила в Украину еще две самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000 вместе с боеприпасами, сообщил в Twitter министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

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Россия формирует "теневой флот" из более чем 100 старых танкеров, закупленных в 2022 году для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию в обход западных санкций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на судовых брокеров и аналитиков. "В последние месяцы мы видели довольно много продаж неназванным покупателям, и через несколько недель после продажи многие из этих танкеров появляются в России для приема первой партии сырой нефти", - рассказал эксперт по российской нефти из Гарвардского центра Дэвиса Крейг Кеннеди. При этом опрошенные FT аналитики считают, что Россия в 2023 году все равно столкнется с нехваткой танкеров для сохранения уровня экспорта, что приведет к росту цен.

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По мнению украинских властей, потолок цен на российскую нефть, установленный Евросоюзом, странами "большой семерки" (G7) и Австралией на уровне 60 долларов за баррель, является слишком высоким. Чтобы "быстрее уничтожить экономику" РФ, его нужно было бы снизить до 30 долларов за баррель, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Мы всегда достигаем своей цели, и экономика России все равно будет разрушена, а сама Россия будет платить и отвечать за все преступления. С трибуналом будет так же. Они очень этого боятся, потому что знают, что Украина добьется своего", - написал он в Telegram-канале.

Хроника событий 3 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 декабря  14.00 - 23.59 >>>

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