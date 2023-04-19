День 420-й войны: Украина получила комплексы ПВО Patriot

Российские войска захватили еще три квартала в Бахмуте. В Украину прибыли предоставленные Западом зенитно-ракетные комплексы Patriot и другая тяжелая техника.

На 420-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Сводка Генштаба ВСУ

Российские силы за минувшие сутки нанесли по украинской территории 3 ракетных и 37 авиаударов, применив, в частности, 12 дронов "Шахед-136", 10 из которых были сбиты, сообщил Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в вечерней оперативной сводке. По данным Генштаба, основные усилия россиян по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Потери личного состава российских войск, по сведениям Генштаба ВСУ, за минувшие сутки увеличились на 620 - до 183 750 убитыми. Уничтожено еще 4 танка, 12 БМП, 9 артсистем, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 23 беспилотника.

За прошедшие сутки российские войска 79 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, один человек погиб и 10 получили ранения, сообщила Херсонская областная военная администрация. По данным местных властей, по области было выпущено 350 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников. Областной центр Херсон был атакован 12 раз, по городу выпущено 46 снарядов.

Сообщение МО РФ о военных действиях

Минобороны РФ объявило о взятии под контроль еще трех кварталов Бахмута в Донецкой области Украины. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, "штурмовые отряды" захватили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города. Он также утверждал, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город с северной и южной окраин.

По сообщению Конашенкова, российская авиация за сутки сбила четыре самолета ВСУ в Харьковской и Донецкой областях. Речь идет о двух истребителях МиГ-29 и двух штурмовиках Су-25. В Донецкой области уничтожены понтонная переправа армии Украины через Северский Донец и склад топлива в Константиновке. Помимо этого, поражен командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ, отметил Игорь Конашенков. Он также добавил, что в течение суток нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ, живой силе и технике в 133 районах.

В Украину прибыли ЗРК Patriot

Зенитно-ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину, сообщил министр обороны Алексей Резников, опубликовав в Twitter фотографию комплексов ПВО. "Наши воздушные защитники освоили их так быстро, как только могли", - написал он, поблагодарив за поддержку министров обороны США, Германии и Нидерландов, а также народы этих стран. Ранее Резников сообщил, что на вооружение морской пехоты ВСУ уже поступили французские бронемашины AMX-10s.

Эскадрон из 14 танков Challenger 2 передала Украине Великобритания, сообщается на официальной странице вооруженных сил Великобритании в Facebook. Представитель Пентагона Чарли Дитц подтвердил, что часть боевых машин пехоты Bradley уже находится в Украине. Он не уточнил, когда прибыли эти БМП и в каком количестве.

Южная Корея может расширить поддержку Украины за пределы гуманитарной и экономической помощи, если произойдет широкомасштабное нападение на мирное население, заявил президент страны Юн Сок Ель. "Если возникает ситуация, с которой мировое сообщество не сможет смириться, например крупномасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", - сказал Юн. Западные СМИ отмечают, что это первый случай изменения отношения южнокорейского лидера к вопросу о снабжении Украины оружием. Россия предостерегла Южную Корею от оказания военной помощи Украине. "К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прогноз Запада по России на фоне ожидаемого контрнаступления Украины

Западные лидеры готовятся к тому, что президент РФ Владимир Путин в ответ на ожидаемое контрнаступление ВСУ задействует в Украине все оставшиеся у него инструменты, включая угрозу применения ядерного оружия и кибератаки, сообщила британская газета The Guardian. "Британские чиновники на саммите министров иностранных дел G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных действий и "должны быть готовы" к экстремальным тактикам с целью удержать украинскую территорию", - говорится в публикации.

Россия импортирует запрещенные западными санкциями технологии для оборонной промышленности, утверждается в статье The New York Times. По данным издания, третьи страны уже поставили российским производителям подсанкционные товары на миллионы долларов. В публикации отмечается, что в налоговых и торговых ведомствах зафиксирован резкий рост продаж чипов и других высокотехнологичных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны. В статье также указывается, что исключить поставки чипов в РФ - сложная задача, и США и Европа здесь не добились явной победы.

Министерство энергетики США направило в "Росатом" уведомление о наличии на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС (ЗАЭС) чувствительной информации в сфере атомных технологий американского производства и попросило "не прикасаться к ней", сообщил американский телеканал CNN. Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, если их использование может нанести ущерб интересам национальной безопасности США, предупредило американское Минэнерго.

В Восточной Европе запрещают импорт аграрной продукции Украины

Болгария ввела временный запрет на импорт украинских продуктов питания, за исключением транзитных, сообщил и.о. премьер-министра страны Гылыб Донев. Он объяснил это тем, что "за последний год значительное количество продовольствия осталось в стране и нарушило продовольственные цепочки". "Если тенденция сохранится или усилится, не исключено, что последствия для болгарского бизнеса будут крайне тяжелыми. Мы вынуждены принять эту национальную меру, потому что европейские органы все еще обсуждают адекватные меры", - заявил Донев, подчеркнув, что София по-прежнему солидарна с Украиной, но "банкротства болгарских сельхозпроизводителей этому не способствуют".

Румыния будет опечатывать и контролировать украинские грузы с зерном, идущие транзитом через страну, а также проводить контроль качества пищевой продукции на пограничных пунктах пропуска, заявило в среду министерство сельского хозяйства. Между тем Евросоюз планирует выделить 100 млн евро на поддержку фермеров в граничащих с Украиной странах, которые пострадали от возросшего импорта украинского аграрной продукции - пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает конфликт вокруг экспорта украинской сельхозпродукции в ЕС угрозой для сплоченности в деле отражения российской агрессии. "Я убежден, что есть способы справиться с этими вызовами", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Брюсселе. Столтенберг также выразил уверенность в том, что всю Европу объединяет колоссальная воля продолжать поддержку Украины. По словам генсека НАТО, это и моральный вопрос, поскольку если суверенная независимая страна в Европе подвергается жестокому нападению со стороны другого государства, то помогать ей - правильно в моральном отношении. Столтенберг также отметил, что оказывать помощь Украине - в собственных интересах, поскольку победа президента РФ Владимира Путина в войне против Украине сделает мир опаснее.

Германская помощь Украине

Германия выделит еще 111 млн евро на восстановление детских садов, школ и больниц в Украине, а также на строительство жилья для вынужденных переселенцев внутри Украины, сообщили в Министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ. "Восстановление Украины станет гигантской задачей для страны, ее народа и для нас как мирового сообщества. И оно начинается уже сейчас, даже несмотря на то, что конца войне не видно", - подчеркнул статс-секретарь министерства Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) в ходе визита в Киев.

Санкции США против пророссийского банка в Венгрии

Близкий к России Международный инвестиционный банк (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште покидает Венгрию под давлением со стороны США. "МИБ больше не в состоянии осуществлять финансовые операции и не видит оснований продолжать работу в Будапеште и в Европейском Союзе", - говорится в заявлении банка. В МИБ отметили, что запущен процесс перевода штаб-квартиры банка из Будапешта в Россию. На прошлой неделе Венгрия с крайней неохотой последней из стран ЕС покинула МИБ. "Деятельность банка потеряла смысл из-за введенных США санкций", - заявило министерство экономики в Будапеште. Администрация США считает МИД российской шпионской организацией в Центральной Европе.

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