Украина обвинила "Газпром" в шантаже из-за отказа увеличить транзит газа

Украина обвинила "Газпром" а газовом шантаже Европы из-за отказа российского концерна увеличить транзит топлива по украинским трубопроводам, несмотря на резкий рост цен на газ в Европе. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в посте, выложенном в Facebook вечером в понедельник, 20 декабря, выразил мнение, что таким образом Россия пытается добиться ускорения сертификации спорного германо-российского газопровода "Северный поток-2" (СП-2).

"Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС (1800 долл. за тыс. кубов), имеющиеся свободные транзитные мощности и несмотря на заявления главы РФ об увеличении поставок в ЕС, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь. Поэтому "Газпром" не планирует увеличивать транзит более 109 млн кубов в сутки, что предусмотрено существующим контрактом. Выводы очевидны - шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока-2", - написал Макогон.

"Газпром" пока не прокомментировал эти обвинения. 20 декабря стало известно, что российский концерн отказался от бронирования дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в январе.

Отказ от бронирования дополнительных мощностей

На платформах RBP и GSA Platform проходил аукцион в дополнение к долгосрочному контракту по бронированию транзитных мощностей на 40 млрд куб. м в год. Украинский оператор предложил на январь транзитные мощности объемом до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через "Сохрановку", однако "Газпром" не воспользовался этим предложением.

"Газпром" уже на протяжении четырех месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту газа через Украину. При этом компания с начала года по 15 декабря транспортировала через Украину 40 млрд куб. м газа, тем самым выполнив свои обязательства на 2021 год в полном объеме.

Полторы недели назад Макогон заявил, что не исключает прекращения транзита газа из России через украинскую территорию уже зимой. "Это политический вопрос, а не экономический. Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля на Украину из России, и выдвижение войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину", - сказал он тогда.

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