Еврокомиссия предложила реформу рынка газа: как она затронет "Газпром"

Еврокомиссия хочет обязать страны-члены Евросоюза усилить контроль над стратегическими запасами газа. Об этом говорится в пакете законодательных предложений по усилению энергетической безопасности и декарбонизации газового рынка ЕС, представленном Еврокомиссией в среду, 15 декабря.

Эти предложения, в частности, призваны создать условия для перехода от использования природного газа на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и низкоуглеродистые газы, например биометан и водород. Для вступления в силу предложения еще должны быть утверждены Советом ЕС и Европарламентом. Как они могут повлиять на деятельность "Газпрома" - у DW.

Стратегические запасы газа в Евросоюзе

В ответ на рост цен на энергоносители в этом году Еврокомиссия внесла предложения по повышению энергобезопасности ЕС. "Наши предложения усиливают безопасность поставок газа и солидарность между государствами-членами ЕС, чтобы противостоять ценовым шокам и сделать нашу энергетическую систему более устойчивой", - заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Самое крупное западноевропейское ПХГ в немецком Редене фактически контролирует "Газпром"

Законодательные предложения содержат обязательство для государств ЕС отдельно уделять внимание вопросу хранилищ газа в их оценке рисков обеспечения "голубым топливом". Они включают "риски, связанные с контролем хранилищ юридическими лицами из третьих стран", отмечается в проекте.

"В случае неустраненных рисков государства-члены ЕС должны рассмотреть меры по созданию запасов газа с помощью регионального сотрудничества", - также сказано в документе. Напомним, что "Газпрому" в Европе, в частности в Германии, принадлежат хранилища газа. Осенью этого года они были заполнены лишь незначительно, хотя обычно по состоянию на начало отопительного сезона хранилища в Европе были заполнены практически целиком.

В предложенном проекте указывается, что государства ЕС могут сотрудничать со странами Энергетического сообщества, имеющими значительные хранилища газа: "Это может включать возможность рассмотрения вопроса использования этих хранилищ, расположенных вне ЕС, в общих оценках рисков". Очевидно, что в данном случае речь идет, в первую очередь, об Украине, владеющей крупнейшими подземными хранилищами газа в Европе и являющейся участником Энергетического сообщества.

ЕК хочет запретить долгосрочные контракты на поставки газа

Среди мер, направленных на уменьшение использования природного газа, Еврокомиссия предложила запретить долгосрочные контракты на поставки необработанного ископаемого газа - но только после 2049 года. Под необработанным понимают природный газ, добытый и поставляемый без использования технологий улавливания и хранения углерода.

Согласно предложению, действие контракта может начинаться в любое время, но закончится оно должно не позднее, чем в 2049 году. После этого возможны будут лишь контракты со сроком действия меньше года, и только в тех случаях, где этого необходимо для обеспечения безопасности поставок. Как известно, "Газпром" предпочитает поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам.

В ЕС хотят следить за выбросами метана в других странах

Еще одно предложение Еврокомиссии касается мер по сокращению выбросов метана в атмосферу. В частности, Брюссель хочет обязать европейские компании мониторить утечки метана и устранять их. Еще одна мера - ограничение сжигания попутного газа на факелах.

Предложения касаются и импорта газа, нефти и угля в ЕС. На первом этапе импортеров намерены обязать собирать информацию о выбросах и утечке метана у их поставщиков, а также предоставлять ее Еврокомиссии. Эти данные планируется публиковать на специальной платформе. Но втором этапе, ориентировочно в 2025 году, Еврокомиссия предложит ввести уже законодательные нормы по снижению выбросов метана, связанных с импортом энергоносителей в ЕС.

Как в Брюсселе намерены добиваться информации от тех поставщиков, которые не желают ее предоставлять? Источник DW в Еврокомиссии поясняет, что ЕС будет использовать дипломатию, а также автономные инструменты - речь идет о спутниковых системах мониторинга выбросов метана. Сейчас они позволят фиксировать крупномасштабные выбросы, но в последующие годы новые спутники позволят делать это и в отношении меньших по объему утечек, уточнил источник.

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