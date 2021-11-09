 Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.11.2021

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Мир

Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю

Астронавты NASA и ESA Меган Макартур, Шейн Кимбро и Томас Песке, а также японец Акихико Хосидэ провели на Международной космической станции 199 дней. Корабль Crew Dragon сел на воду у берегов Флориды.

Капсула от SpaceX с астронавтами приближается к Земле

Капсула от SpaceX с астронавтами приближается к Земле

Космический корабль Crew Dragon частной американской компании SpaceX в ночь на вторник, 9 ноября совершил посадку на поверхность Мексиканского залива у берегов штата Флорида через 8 часов после отстыковки от Международной космической станции (МКС). Аппарат доставил на Землю астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и японского астронавта Акихико Хосидэ.

Таким образом, компания успешно завершила вторую регулярную миссию к МКС. Капсула с четырьмя людьми приводнилась в 03:33 по всемирному координированному времени (06:33 мск). Участники миссии провели на орбите 199 дней.

На борту МКС в рамках 66-й долговременной экспедиции продолжают работу космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубнов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Ожидается, что в ближайшие дни к ним присоединятся немецкий астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer), а также астронавты NASA Раджа Чари, Томас Машберн и Кейла Бэррон.

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