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Ученые: 2024 год может снова стать рекордно жарким

Сергей Гуща
8 августа 2024 г.

Оставшиеся пять месяцев должны быть значительно прохладнее, чтобы 2024 год не стал рекордно жарким. Однако этого, скорее всего, не произойдет, считают ученые.

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Полицейские спасаются от жары в Париже
Полицейские спасаются от жары в ПарижеФото: Olympia de Maismont/AFP/Getty Images

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, несмотря на то что июль завершил 13-месячную серию рекордов температуры. Об этом сообщила в среду, 7 августа, Служба мониторинга за изменением климата Copernicus (C3S), работающая при поддержке Еврокомиссии и финансируемая ЕС. По ее данным, прошлый месяц был вторым самым теплым за всю историю наблюдений с 1940 года, лишь немного прохладнее июля 2023 года. С июня прошлого года по июнь 2024 года каждый месяц ставил новый температурный рекорд для этого времени года.

В июле средняя мировая температура составила 16,91 градуса Цельсия, что всего на 0,04 градуса ниже показателя за тот же месяц годом ранее. Но "общий контекст не изменился, наш климат продолжает теплеть", сказала замглавы C3S Саманта Берджесс. По ее словам, разрушительные последствия изменения климата начались задолго до 2023 года и будут продолжаться до тех пор, пока глобальные выбросы парниковых газов не достигнут нулевого уровня.

С января по июль глобальные температуры были на 0,7 градуса Цельсия выше среднего показателя за 1991-2020 годы. Эта аномалия должна значительно снизиться в течение оставшейся части этого года, чтобы 2024 год не стал жарче, чем прошлый.  Поэтому становится "все более вероятным, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений", заявили в службе Copernicus.

В июле было два самых жарких дня за всю историю наблюдений

Июль 2024 года был на 1,48 градуса Цельсия теплее, чем предполагаемые средние температуры за этот месяц в период 1850-1900 годов. На Земле наблюдались два самых жарких дня за всю историю наблюдений, а средняя мировая температура фактически сравнялась 22 и 23 июля, достигнув 17,6 градуса.

Температура океанов, которые поглощают 90 процентов избыточного тепла, вызванного деятельностью человека, также оказалась почти самой высокой за всю историю наблюдений в июле: она составила 20,88 градуса Цельсия, что всего на 0,01 градуса ниже июля 2023 года. Однако ученые из Copernicus отметили, что "температура воздуха над океаном оставалась необычно высокой во многих регионах", несмотря на переход от погодного режима Эль-Ниньо, который способствовал резкому повышению глобальной температуры, к его противоположности Ла-Нинья, оказывающей охлаждающее действие.

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