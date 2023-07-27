ООН: Нынешний июль станет самым жарким месяцем в истории

По мнению метеорологов, нынешняя жара не имеет аналогов в минувшем тысячелетии. Генсек ООН заявил, что "эра глобального потепления завершилась, настала эра глобального кипения".

Нынешний июль станет, по всей видимости, самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. За первые три недели текущего месяца средние общемировые температуры из-за периодов жары во многих регионах уже значительно превысили средние показатели прошедших лет, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и европейская программа дистанционного зондирования Земли Copernicus в четверг, 27 июля.

По словам директора Copernicus Карло Буонтемпо, температуры нынешнего июля разительно отличаются от метеоданных, регистрируемых с 1940-х годов. Полученные данные свидетельствуют о том, что нынешние температуры "не имеют аналогов в нашей истории последнего тысячелетия и, вероятно, беспрецедентны даже для прошедших ста тысяч лет", сказал он.

Периоды сильнейшей жары

В последние недели периоды сильнейшей жары наблюдались особенно в регионе Средиземного моря, на юге США и в некоторых регионах Китая. 40-градусная жара в Греции и Алжире вызвала сильные лесные пожары. Эксперты убеждены, что такая жара была бы невозможна без изменения климата, вызванного деятельностью человека.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "эра глобального потепления завершилась, настала эра глобального кипения". Он призвал мировое сообщество к быстрым и радикальным мерам в борьбе с климатическими изменениями, чтобы избежать катастрофы.

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