В ООН подписали "конституцию для океанов"

Глобальный пакт о защите морского биоразнообразия рассматривается как важный инструмент для достижения согласованной цели - к 2030 году взять под защиту 30 процентов суши и мировой акватории.

В рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в среду, 21 сентября, в Нью-Йорке 67 стран подписали новую Конвенцию ООН по защите Мирового океана. "Подписав конвенцию, мы сможем защитить океаны от антропогенного давления и еще на шаг приблизиться к нашей цели - к 2030 году взять под защиту не менее 30 процентов территории планеты", - заявил комиссар ЕС по проблемам окружающей среды Виргиниюс Синкевичус, слова которого приводит агентство Reuters. Он назвал документ "конституцией для океанов". Для вступления в силу договор должен быть ратифицирован странами на национальном уровне.

Глобальный пакт о защите морского биоразнообразия, обсуждавшийся почти 15 лет, был согласован в марте 2023 года и официально принят ООН в июне. Он рассматривается как важный инструмент для достижения согласованной в прошлом году цели - к 2030 году взять под защиту 30 процентов суши и мировой акватории ("30 до 30"). В последние годы угроза мировому океану возросла из-за повышения температуры и неограниченного рыболовецкого промысла. Новые угрозы могут возникнуть в связи с разработкой морского дна и применением геоинженерных технологий, повышающих способность океанов поглощать углекислый газ.

Экологические группы считают, что для достижения цели "30 до 30" соглашение должно быть полностью реализовано не позднее 2025 года. "Океан не может ждать, и, учитывая, что соглашение готовилось почти 20 лет, нельзя терять время", - заявила Джессика Бэттл, эксперт по морским вопросам Всемирного фонда природы. В свою очередь, по оценкам Всемирного союза охраны природы (IUCN), для начала реализации соглашения необходимо 500 млн долларов, а для создания специального фонда по реализации и наращиванию потенциала может потребоваться еще 100 млн долларов в год.

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