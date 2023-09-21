  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГлобальные темы

В ООН подписали "конституцию для океанов"

Виталий Кропман
21 сентября 2023 г.

Глобальный пакт о защите морского биоразнообразия рассматривается как важный инструмент для достижения согласованной цели - к 2030 году взять под защиту 30 процентов суши и мировой акватории.

https://p.dw.com/p/4WcaA
Биологическое разнообразие морских рифов
Фото: SWR

В рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в среду, 21 сентября, в Нью-Йорке 67 стран подписали новую Конвенцию ООН по защите Мирового океана. "Подписав конвенцию, мы сможем защитить океаны от антропогенного давления и еще на шаг приблизиться к нашей цели - к 2030 году взять под защиту не менее 30 процентов территории планеты", - заявил комиссар ЕС по проблемам окружающей среды Виргиниюс Синкевичус, слова которого приводит агентство Reuters. Он назвал документ "конституцией для океанов". Для вступления в силу договор должен быть ратифицирован странами на национальном уровне.

Глобальный пакт о защите морского биоразнообразия, обсуждавшийся почти 15 лет, был согласован в марте 2023 года и официально принят ООН в июне. Он рассматривается как важный инструмент для достижения согласованной в прошлом году цели - к 2030 году взять под защиту 30 процентов суши и мировой акватории ("30 до 30"). В последние годы угроза мировому океану возросла из-за повышения температуры и неограниченного рыболовецкого промысла. Новые угрозы могут возникнуть в связи с разработкой морского дна и применением геоинженерных технологий, повышающих способность океанов поглощать углекислый газ.

Экологические группы считают, что для достижения цели "30 до 30" соглашение должно быть полностью реализовано не позднее 2025 года. "Океан не может ждать, и, учитывая, что соглашение готовилось почти 20 лет, нельзя терять время", - заявила Джессика Бэттл, эксперт по морским вопросам Всемирного фонда природы. В свою очередь, по оценкам Всемирного союза охраны природы (IUCN), для начала реализации соглашения необходимо 500 млн долларов, а для создания специального фонда по реализации и наращиванию потенциала может потребоваться еще 100 млн долларов в год.

Смотрите также:

Море мусора: мировой океан задыхается от пластика

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

От Антарктиды отделился гигантский айсберг (13.07.2017)

От Антарктиды отделился гигантский айсберг (13.07.2017)

Площадь отколовшегося массива льда составляет порядка 6000 квадратных километров. Это один из самых крупных айсбергов за всю историю наблюдений.
Природа и окружающая среда13 июля 2017 г.00:47 мин.
external

Перепись обитателей Мирового океана

Перепись обитателей Мирового океана

10 лет более 2700 ученых из 80 стран мира проводили перепись обитателей морей и океанов. При этом они обнаружили множество неизвестных до сих пор животных.
13 октября 2010 г.02:26 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Последствия российского ракетного удара по Киеву, 21 сентября 2023 года
Трансляция

РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине

Конфликты21 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Novosti Show Olga Teaser

Баку и Ереван на пороге войны? Подоляк о бунте в РФ. DW Шоу

Баку и Ереван на пороге войны? Подоляк о бунте в РФ. DW Шоу

Политика20 сентября 2023 г.60:05 мин.
Степанакерт, 20 сентября 2023 года

Что будет с Нагорным Карабахом после прекращения огня?

Что будет с Нагорным Карабахом после прекращения огня?

Конфликты20 сентября 2023 г.
Акция протеста в Ереване: противники премьера Пашиняна требуют его отставки, 19 сентября 2023 года

Власти Карабаха сложили оружие: что теперь будет в Армении?

Власти Карабаха сложили оружие: что теперь будет в Армении?

Политика20 сентября 2023 г.
Тина Вюншман

Переводчица с белорусского: "Я в авангарде, а не динозавр"

Переводчица с белорусского: "Я в авангарде, а не динозавр"

Литература20 сентября 2023 г.
Пожарная служба

Гибель ребенка привела к введению номеров спасения в ФРГ

Гибель ребенка привела к введению номеров спасения в ФРГ

Культура20 сентября 2023 г.
Шенгенская виза

Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?

Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?

Политика20 сентября 2023 г.
На главную страницу