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Защита Мирового океана - одна из главных составных борьбы с изменением климатаФото: Aitor Sáez/DW
ПолитикаГлобальные темы

ЕС приветствует первое соглашение о защите Мирового океана

Сергей Ромашенко
36 мин. назад

Европейская комиссия назвала первое глобальное соглашение о защите Мирового океана историческим моментом. Оно предусматривает, что к 2030 году около 30 процентов океанских вод станут охраняемой акваторией.

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Европейская комиссия приветствовала первое глобальное соглашение о защите Мирового океана, назвав его заключение историческим моментом. "Исторический момент для нашего океана. Мы предпринимаем решающий шаг вперед для защиты морской фауны и биоразнообразия, которые насущно важны для нас и будущих поколений", - заявил в воскресенье, 5 марта, комиссар ЕС по охране окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс. Он назвал этот договор "кульминацией более чем десятилетия подготовительной работы и международных переговоров, в которых Евросоюз играл ключевую роль".

Накануне вечером всемирный договор о защите Мирового океана одобрили более 100 государств ООН в штаб-квартире этой организации в Нью-Йорке. Согласно документу, к 2030 году около 30 процентов океанских вод станут охраняемой акваторией. Участники соглашения надеются, что оно позволит защитить и восстановить морскую флору и фауну.

Защита океанской фауны и флоры

Предметом соглашения является открытое море, то есть международные океанские воды вне государственных границ. Документ готовили почти два десятилетия. Страны долго не могли прийти к общему мнению, главным образом из-за разногласий вокруг квот на рыболовство. Текст соглашения больше пересматриваться не будет, странам-участницам осталось лишь ратифицировать его.

Договор предусматривает создание охраняемых морских зон. В настоящее время под охраной находится лишь 1,2 процента океана. Предполагается, что теперь под охрану подпадет треть всех международных вод. В охраняемых зонах будут действовать ограничения на рыболовный промысел, маршруты судоходства и добычу полезных ископаемых.

Мировой океан - уникальная экосистема, источник пропитания для миллиардов людей. Он играет ключевую роль в регулировании климата, поглощая более 90% избыточного тепла на планете. По данным Международного союза охраны природы, почти 10 процентов биологических морских видов находятся под угрозой исчезновения.

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