 ЕС надеется на дипломатию для влияния на власти Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 26.12.2020

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Беларусь

ЕС надеется на дипломатию для влияния на власти Беларуси

Возможности Брюсселя повлиять на власти в Минске ограничены, так как у ЕС и Беларуси нет тесных экономических связей, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Возможности Евросоюза повлиять на власти Беларуси ограничены, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. "Если нет тесных экономических отношений со страной, остается не так много опций", - сказал политик в пятницу, 25 декабря, в беседе с немецким изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По словам Борреля, ЕС не собирается ни наказывать все белорусское население при помощи санкций, "ни начинать войну". В этих условиях остается полагаться лишь на дипломатию. "Но нельзя давить слишком сильно, иначе мы подтолкнем Беларусь прямо в объятия России", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Санкции ЕС против Беларуси

Ранее, 17 декабря, сообщалось, что Брюссель ввел третий пакет санкций против режима Лукашенко. В штрафной список включены 29 физических лиц и семь белорусских компаний и организаций. С октября ЕС уже ввел санкции в отношении 88 белорусских чиновников из-за фальсификации результатов выборов президента Беларуси и жестких разгонов акций протеста.

Санкции были наложены и на самого Александра Лукашенко и руководителей силовых органов страны. Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если таковые имеются, подлежат заморозке.

Санкции США против Беларуси

В свою очередь, Вашингтон расширил санкции в отношении Беларуси 23 декабря. Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, ответственных за "подрыв белорусской демократии", а Министерство финансов США ввело санкции в отношении Центральной избирательной комиссии Беларуси, подразделения "Альфа" Комитета госбезопасности, ГУВД минского горисполкома и минского ОМОНа.

Протесты в Беларуси

В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК вновь объявил победителем выборов Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам.

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    Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

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    С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

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    9 апреля 2020 года президент Беларуси Лукашенко подписал закон, принятие которого завершило процесс ратификации соглашения с Евросогюзом об упрощении визового режима. Среди прочего оно предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней.

    Автор: Галина Петровская


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