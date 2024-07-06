Тысячи митингующих в Израиле потребовали вернуть заложников

Тысячи протестующих вышли на митинги в нескольких городах Израиля в субботу, 6 июля, и потребовали от правительства страны возвращения заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС в секторе Газа.

Как пишет израильское издание The Jerusalem Post, в Тель-Авиве демонстранты на время перекрыли движение по одному из городских шоссе. Митинги также прошли в Иерусалиме, Хайфе, Кейсарии и других городах страны.

Израильские СМИ сообщают, что два человека были задержаны в Тель-Авиве по подозрению в нарушении общественного порядка. Еще двоих полицейские задержали в Иерусалиме. Полиция Израиля опубликовала заявление, в котором говорится, что несколько протестующих пытались заблокировать дорогу, нарушить порядок и зажечь на трассе костер.

Возможный прогресс в переговорах Израиля и ХАМАС

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС сообщило, что радикальные исламисты приняли предложение США о начале переговоров об освобождении израильских заложников. Предполагается, что они начнутся через 16 дней после того, как в секторе Газа будет установлен режим прекращения огня. По словам источника агентства, если Израиль примет предложение Вашингтона, то оно сможет в будущем положить конец текущей войне на подконтрольных ХАМАС территориях.

Несколькими днями ранее Reuters писало, что директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Портал Axios со ссылкой на неназванных собеседников 6 июля заявил, что на следующей неделе в Доху с той же целью отправится глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ на нападение объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 38 тысяч человек, еще более 87 тысяч получили ранения. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.