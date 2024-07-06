  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

Тысячи митингующих в Израиле потребовали вернуть заложников

Алексей Волошинов
7 июля 2024 г.

В Израиле прошли крупные митинги в поддержку сделки по освобождению заложников ХАМАС. Полиция задержала четырех человек.

https://p.dw.com/p/4hyRF
Акция с призывом вернуть захваченных ХАМАС заложников в Тель-Авиве
Акция в Тель-Авиве с призывом вернуть заложников ХАМАСФото: Maya Alleruzzo/AP Photo/picture alliance

Тысячи протестующих вышли на митинги в нескольких городах Израиля в субботу, 6 июля, и потребовали от правительства страны возвращения заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС в секторе Газа.

Как пишет израильское издание The Jerusalem Post, в Тель-Авиве демонстранты на время перекрыли движение по одному из городских шоссе. Митинги также прошли в Иерусалиме, Хайфе, Кейсарии и других городах страны.

Израильские СМИ сообщают, что два человека были задержаны в Тель-Авиве по подозрению в нарушении общественного порядка. Еще двоих полицейские задержали в Иерусалиме. Полиция Израиля опубликовала заявление, в котором говорится, что несколько протестующих пытались заблокировать дорогу, нарушить порядок и зажечь на трассе костер.

Возможный прогресс в переговорах Израиля и ХАМАС

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС сообщило, что радикальные исламисты приняли предложение США о начале переговоров об освобождении израильских заложников. Предполагается, что они начнутся через 16 дней после того, как в секторе Газа будет установлен режим прекращения огня. По словам источника агентства, если Израиль примет предложение Вашингтона, то оно сможет в будущем положить конец текущей войне на подконтрольных ХАМАС территориях.

Несколькими днями ранее Reuters писало, что директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Портал Axios со ссылкой на неназванных собеседников 6 июля заявил, что на следующей неделе в Доху с той же целью отправится глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ на нападение объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 38 тысяч человек, еще более 87 тысяч получили ранения. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Сектор Газа. Тысячи людей идут вдоль моря на север

Сектор Газа: палестинские беженцы возвращаются на север

Сектор Газа: палестинские беженцы возвращаются на север

Несмотря на предостережения израильской армии, тысячи палестинских беженцев, укрывавшихся от боевых действий на юге, начинают возвращаться на север сектора Газа. Фотогалерея DW.
Конфликты18 апреля 2024 г.7 фото
external

Успех ультраправых в Европе пойдет на руку Путину? Кабинет Нетаньяху зашатался

Успех ультраправых в Европе пойдет на руку Путину? Кабинет Нетаньяху зашатался

Значительные успехи крайне правых партий во Франции и Германии не смогли ‎подорвать центристское большинство в Европарламенте - таковы результаты ‎общеевропейских выборов. Вопрос о том, способны ли крайне правые ‎сформировать широкую коалицию, чтобы максимально усилить свое влияние, ‎станет одним из самых острых в ближайшие недели. ‎
Политика10 июня 2024 г.28:51 мин.
Парень возле разрушенных домов в секторе Газа

Как палестинцы в секторе Газа ищут пропавших без вести родных

Как палестинцы в секторе Газа ищут пропавших без вести родных

Тысячи пропавших без вести палестинцев могут быть погребены под обломками разрушенных зданий в секторе Газа или же задержаны израильскими военными. Как люди ищут своих родных - у DW.
Конфликты18 июня 2024 г.
Показать еще