 Twitter заблокировал свыше тысячи пропагандистских аккаунтов из России | Новости из Германии о России | DW | 12.06.2020

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Россия

Twitter заблокировал свыше тысячи пропагандистских аккаунтов из России

Интернет-корпорация Twitter выявила и ликвидировала более 32 тыс. учетных записей, связанных с пропагандистскими операциями в интересах правительств РФ, КНР и Турции.

Логотип Twitter с надписью Fake News

Социальная сеть Twitter  удалила более 32 тысяч активных аккаунтов, на которых, как считают в корпорации, распространялась пропагандистская информация в интересах правительств России, Турции и Китая.

С Россией были связаны 1152 учетные записи - в Twitter полагают, что все они связаны с сайтом "Актуальная политика", который "занимается политической пропагандой внутри России при поддержке государства". В заявлении Twitter  12 июля сказано, что эта сеть аккаунтов была заблокирована за нарушение политики противодействия манипуляции, - в частности, за то, что они занимались перепостами и распространением неоригинальной информации в политических целях.  

Подавляющая часть удаленных учетных записей - 23 750 активных аккаунтов - была связана с Китаем. Авторы этих страниц на китайском языке прославляли деятельность Коммунистической партии Китая и распространяли манипулятивные или пропагандистские сообщения о пандемии коронавируса, акциях протеста в Гонконге и ситуации в Тайване, объединение которого с Китаем является заявленной целью руководства КНР. Twitter также обнаружил и заблокировал свыше 150 тыс. аккаунтов-ботов , усиливающих виральность китайских пропагандистских постов с помощью ретвитов.

Кроме того, Twitter ликвидировал сеть из 7340 учетных записей, публиковавших посты в поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития. Информацию о всех заблокированных учетных записях онлайн-корпорация передала Австралийскому институту стратегической политики (ASPI) и Стэнфордской интернет-обсерватории (SIO).

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    Автор: Дарья Прохорова


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