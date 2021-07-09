tut.by за решеткой: что пишут из СИЗО сотрудники главного портала Беларуси

Уже больше двух месяцев прошло с того момента, как власти Беларуси разгромили крупнейший информационный портал страны tut.by и взяли под стражу 15 работников компании. Уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" было возбуждено по ч. 2 ст. 243 УК ("уклонение от уплаты налогов в крупном размере"). Следствие заявило, что компания неправомерно пользовалось госльготами как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) и нанесло ущерб на "миллионы долларов". Всех обвиняемым по этому делу правозащитники признали политзаключенными.

А недавно стало известно, что срок ареста сотрудников tut.by был продлен еще на два месяца. DW узнала у близких и коллег арестованных, о чем те пишут из заключения и какие слова поддержки получают от своих читателей.

Ольга Лойко вспоминает Балтику и жалуется на жару

"Главная проблема сейчас - жара. Душно даже с вентилятором, но мы терпим, ничего не поделаешь", - сообщает редактор tut.by Ольга Лойко в одном из писем журналисту Дарье Ломоновской. От нее Дарья из всех фигурантов дела tut.by получила на сегодняшний день больше всего писем и открыток, хотя постоянно пишет и другим коллегам. "Я пишу именно журналистам - Марине Золотовой, Елене Толкачевой, Ольге Лойко и фигурантам дела "Пресс-клуба". Раньше еще много писала Кате Борисевич (освободилась из колонии в конце мая. - Ред.)", - рассказывает Ломоновская и добавляет, что ее письма довольно хорошо доходят до адресатов.

Под стражей находятся 15 работников tut.by

По словам журналистки, чаще всего она отправляет открытки или короткие письма, так как, согласно ее теории, они доходят быстрее, ведь цензоры не тратят много времени на их чтение. "Недавно Ольга Лойко написала мне, что получила мои фотооткрытки, она им очень обрадовалась. Мы с ней очень любим Балтику, так что в открытках часто фигурирует эта тема, она вспоминает свои поездки, Калининград".

Последняя весточка от Лойко пришла довольно позитивная, констатирует Дарья. "Хороших новостей мало, но они непременно будут, никуда не денутся", - цитирует содержание открытки журналистка. Ломоновская говорит, что нужно продолжать писать письма людям, которые находятся за решеткой: "Когда я читаю от них "пиши мне", я понимаю, что человек действительно ждет писем и ты просто обязан пойти на почту и отправить письмо".

Главред гордится коллегами, которые продолжают работать

Уголовное преследование коснулось и главреда портала tut.by Марину Золотову. Ее муж Василий Кишкурно рассказывает, что из-за ареста Марина пропустила важные события в жизни их дочери - выпускной в школе и поступление в университет: "Эти месяцы большая часть писем была посвящена тому, как пройдет у дочки выпускной, а сейчас Марина переживает за ее экзамены. Само собой, интересуется и делами сына".

Марина Золотова (фото из архива)

Также Золотова почти всегда делится тем, как у нее дела: "Она делает зарядку раз или два в день, базовые физические упражнения. Говорит, что это приводит мысли в порядок". Кроме того, Марина рисует в тюрьме и присылает свои рисунки родным. "Недавно прислала свой автопортрет, портрет дочери. В целом письма от нее приходят более или менее быстро и почти все, судя по нумерации", - добавляет Кишкурно.

Особо он выделяет то, что супруга в курсе запуска нового проекта zerkalo.io (запустили бывшие журналисты tut.by. - Ред.): "Марина писала, что очень воодушевлена тем, как коллеги продолжают работу. Она их очень хвалит и поддерживает".

Читатели tut.by пишут заключенным открытые письма

Впрочем, переписку с задержанными журналистами ведут не только их близкие и друзья. Практически сразу после разгрома портала и ареста его сотрудников оставшиеся на свободе коллеги из tut.by, а сейчас из zerkalo.io анонсировали инициативу "Открытые письма". Благодаря ей каждый читатель портала мог написать слова поддержки всей редакции или конкретному сотруднику и журналисту. По подсчетам менеджера проекта zerkalo.io Александры Пушкиной, всего редакция получила 487 таких писем от читателей.

"Нам стало понятно, что далеко не все письма доходят коллегам и в принципе политзаключенным, но хотелось, чтобы осталась поддержка, когда ребята выйдут", - поясняет идею проекта Пушкина. Сейчас выдержки из этих писем на свиданиях с журналистами им зачитывают адвокаты.

Большинство обращений читателей, по словам Пушкиной, приходят к авторам материалов - Марине Золотовой, Ольге Лойко и Елене Толкачевой, много поддержки выражается и редакции в целом. "Я надеюсь, вы будете так сильны морально, что вас ничто не сломит. И что власти образумятся и освободят вас", - пишет, например, Арина из Казахстана.

Письмо благодарности порталу отправила и Ирина из Речицы: "Верю, что впереди вашу команду ждет только самое лучшее, потому что тяжелые времена не продолжаются вечно. Вы стали героями для всей страны. Пожалуйста, продолжайте в том же духе, а мы будем с вами".

Смотрите также: