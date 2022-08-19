 Туризм в Германии этим летом (почти) вернулся на уровень до пандемии | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.08.2022

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Германия

Туризм в Германии этим летом (почти) вернулся на уровень до пандемии

Выездной туризм в ФРГ уже оставил кризис позади, а немецкий гостиничный бизнес близок к тому, чтобы принимать гостей и зарабатывать на уровне рекордного 2019 года.

Живописный пляж в регионе Алгарве на юге Португалии

Живописный пляж в регионе Алгарве на юге Португалии

В Германии после двух лет пандемии этим летом вновь начался бум туризма - как выездного, так и внутреннего. В результате немецкая туристическая отрасль по ряду показателей уже вернулась к докризисному уровню 2019 года, а по некоторым даже превзошла его. Этому весьма способствовали как готовность изголодавшихся по путешествиям жителей ФРГ тратить больше денег на поездки, так и рост цен на услуги в отрасли.

Для больших немецких туроператоров кризис закончился

"Кризис - пройденный этап", - заявил Фриц Юссен (Friz Joussen), глава крупнейшего в мире туроператора, немецкого концерна TUI. По словам менеджера, число проданных на нынешний летний сезон путевок достигло примерно 90% от уровня 2019 года, а благодаря выросшим ценам текущий квартал обеспечит самую высокую трехмесячную выручку за всю историю фирмы.

Самолет туроператора TUI при посадке в аэропорту греческого острова Скиатос

Самолет туроператора TUI при посадке в аэропорту греческого острова Скиатос

Другой крупный немецкий туроператор Alltours уже полностью превзошел докризисные показатели. "В текущем летнем сезоне у нас на 10 процентов больше гостей и более чем на 20 процентов рост оборота", - сообщил владелец компании Вилли Верхувен (Willi Verhuven) и пояснил, что клиенты хотят в этом году "больше себе позволять": бронируют более качественные гостиницы и чаще выбирают услугу "все включено".

Глава FTI Ральф Шиллер (Ralph Schiller) указывает, что спрос на классические путевки (Pauschalreise), когда организацию поездки полностью берет на себя туроператор и услуги заранее оплачены, в этом году в Германии еще выше, чем обычно. Он считает, что у его компании "при продолжении нынешнего тренда к концу года будет куплено примерно на 15 процентов больше путевок, чем до пандемии".

В Германии всплеск спроса на классические путевки

Такая тенденция, возможно, объясняется тем, что туристы в условиях далеко еще не закончившейся пандемии предпочитают иметь дело с солидными туроператорами, на которых в случае непредвиденных обстоятельств можно будет положиться и которые, в частности, гарантируют возвращение своих клиентов на родину.

Гостиничный комплекс в районе Пунта-Кана в Доминиканской республике

Гостиничный комплекс в районе Пунта-Кана в Доминиканской республике

Другой причиной вполне могут быть более выгодные цены. "Высокая инфляция по идее должна способствовать спросу именно на путевки", - указывает Инго Бурместер (Ingo Burmester), отвечающий в компании DER Touristik за бизнес в Центральной Европе. Ведь туроператоры, напоминает он, закупают контингенты мест в самолетах и гостиницах задолго до начала сезона, а на порталах бронирования индивидуальные туристы платят актуальные цены, успевшие за это время заметно подрасти.

Косвенным, но весьма убедительным (однако крайне неприятным для отпускников) доказательством возобновившегося в Германии бума выездного туризма стали этим летом гигантские, многочасовые очереди в немецких аэропортах перед стойками регистрации и зонами предполетного досмотра. Это произошло потому, что авиакомпании и аэропорты, сильно сократившие или растерявшие во время пандемии свой персонал, в условиях дефицита кадров на рынке труда ФРГ не успели своевременно набрать работников, необходимых для обслуживания резко выросшего потока пассажиров.

Гостинично-ресторанный бизнес Германии за год удвоил выручку

Поскольку летом немцев традиционно тянет к теплым морям, главным образом к Средиземному морю, выездной туризм традиционно играет в немецкой туристической индустрии более важную роль, чем внутренний.

Ротенбург-об-дер-Таубер в Баварии

Ротенбург-об-дер-Таубер в Баварии очень популярен как среди немецких, так и у иностранных туристов

Тем не менее немецкий внутренний туризм, конкретно - гостинично-ресторанный бизнес Германии, в первом полугодии 2022 более чем удвоил (109%) номинальную выручку по сравнению с аналогичным периодом год назад, сообщило 19 августа Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Такой результат, правда, не столь уж удивительный, ведь тогда повсюду в стране действовали локдауны и прочие карантинные ограничения.

Если же сравнивать с первыми шестью месяцами предпандемийного года, то доходы оказались на 13% ниже. Это, однако, тоже неудивительно, поскольку в 2019-м отрасль после целого десятилетия неуклонного роста установила абсолютный рекорд как по числу ночевок отечественных и иностранных гостей, так и по доходам. При столь высокой планке полученный финансовый результат выглядит как явный успех, тем более что первое полугодие в отрасли обычно всегда уступает второму, ведь на него приходятся два основных летних месяца - июль и август.

Поток иностранных гостей в ФРГ быстро восстанавливается

Из данных Destatis видно, что у гостиничного бизнеса Германии показатели восстанавливаются и растут сейчас более быстрыми темпами, чем у ресторанного. Это доказывает, что происходит именно туристический бум, ведь предприятиями общепита пользуются главным образом местные жители.

Пляж на Балтийском море на острове Узедом на северо-востоке Германии

Жаркий июль-2022. Пляж на Балтийском море на острове Узедом на северо-востоке Германии

Так, в июне 2022 число ночевок в отелях, пансионатах, гестхаузах и на кемпингах Германии составило 48,9 млн и оказалось лишь на 3,4% ниже, чем в июне 2019. Иными словами: в начале лета предприятия отрасли почти вернулись на докризисный уровень. Причем заполняемость обеспечили именно внутренние туристы, а также командировочные. Их оказалось в общей сложности 42,5 млн, что на 0,3% больше показателя июня 2019 года.

В то же время на иностранных гостей пришлось 6,4 млн ночевок, что на 22,2% ниже уровня, достигнутого в июне рекордного 2019 года. Так что поток туристов из-за рубежа пока еще не вернулся в Германии на уровень перед пандемией. Но он весьма быстро восстанавливается после отмены карантинных ограничений: по сравнению с прошлым годом, с июнем 2021, число ночевок иностранцев выросло на 245%.

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    Автор: Максим Нелюбин


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