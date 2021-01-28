Transparency International: РФ по восприятию коррупции - на уровне Габона

Россия заняла 129 место из 180 возможных в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, ИВК) за 2020 год. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные международной организацией Transparency International (TI) в четверг, 28 января.

РФ набрала 30 баллов (из 100) и поднялась в перечне на 2 позиции по сравнению с 2019 годом, следует из отчета организации. Свое место Россия делит с Азербайджаном, Габоном, Малави и Мали. Значение индекса в 30 единиц говорит об "очень высоком уровне восприятия коррупции".

"Восхождение" России в рейтинге связано с переменами в значениях индекса для других стран, а также с включением или исключением ряда государств из списка. Сбор данных для большинства показателей, вошедших в Индекс восприятия коррупции, проводился в 2019 году. "ИВК-2020 не включает протесты в Хабаровске, общественную реакцию на отравление Алексея Навального и другие события, которые могли повлиять на восприятие экспертами коррупции в России", - отмечают составители отчета. При этом, по их мнению, на ситуацию в стране сильно повлияла пандемия COVID-19, а правительство "не прилагает достаточных усилий для эффективного противодействия коррупции".

В целом же лидерами по положительной динамике в регионе Восточной Европы и Центральной Азии являются Грузия (56 баллов), Армения (49) и Беларусь (47), тогда как Узбекистан (26), Таджикистан (25) и Туркменистан (19 баллов) попали в число отстающих.

Связь межу коррупцией и реакцией на пандемию

Анализируя 2020 год, эксперты организации изучили корреляцию между коррупцией и принятыми для борьбы с пандемией коронавируса мерами. "Выяснилось, что имеется связь между уровнем коррупции и тем, как страна отвечает на вызванный пандемией кризис здравоохранения", - заявил в интервью DW временный управляющий директор организации Даниэль Эрикссон.

"Пандемия, к сожалению, является благоприятным временем для подверженных коррупции правительств", - резюмируют авторы отчета.

Так, для авторитарных властей в условиях распространения коронавируса было характерно непрозрачное распределение медицинского оборудования, а также масок и вакцин. "Это делает привлекательным процесс присвоения денег за счет населения", - заявил Эрикссон, отметив, что "конкретно можно сказать одно: коррупция убивает".

Наилучшую оценку получили Дания и Новая Зеландия

В 2020 году две трети исследованных стран не смогли набрать необходимый минимум в 50 из 100 баллов. При этом 100 баллов означает абсолютную чистоту. "Можно сказать, что две трети стран мира поражены коррупцией. К тому же некоторые государства, находящиеся в верхней части списка, делают возможной коррупцию в тех странах, которые находятся внизу", - подчеркнул директор TI. Наиболее характерными проявлениями коррупции, по его словам, по-прежнему считаются взятки, расхищения и кумовство.

Наименее коррумпированными в восприятии населения эксперты Transparency International в 2020 году сочли Данию и Новую Зеландию. За ними следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария. Германия находится на 9-м месте с 80 баллами. В самом низу списка расположились Сомали и Южный Судан (179 место и по 12 баллов).

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