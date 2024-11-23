Трамп выбрал министром финансов экс-менеджера фонда Сороса

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою администрацию из рядов не слишком известных, но лояльных ему людей.

Американский инвестор Скотт Бессент может занять должность министра финансов США в новой администрации президента Дональда Трампа. О выборе Бессента на эту должность избранный президент сообщил в пятницу, 22 ноября, на своей станице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

По словам экс-главы Белого дома, Бессент "пользуется всеобщим уважением как один из ведущих международных инвесторов и геополитических и экономических стратегов мира" и давно является ярым сторонником американской промышленности и принципов политики "Америка превыше всего".

"Скотт будет поддерживать мою политику, которая будет стимулировать конкурентоспособность США и прекратит несправедливые торговые дисбалансы, работать над созданием экономики, которая ставит рост на передний план, особенно за счет нашего грядущего мирового энергетического господства", - заявил Трамп.

У 62-летнего Бессента нет опыта работы на значимых политических должностях - в данный момент он возглавляет инвестиционный фонд Key Square Management, указывает Forbes. С 2011 по 2015 годы он занимал должность главного инвестиционного директора в компании Soros Fund Management - одного из главных фондов по управлению инвестициями, который был основан магнатом Джорджем Соросом. Soros Fund Management среди прочего выделял средства на ряд проектов фондов "Открытое общество" (Open Society Foundations) - группе компаний Сороса, которые оказывают финансовую поддержку группам гражданского общества по всему миру. В РФ именно эту группу компаний нередко именуют как "фонд Сороса".

Бессент поддерживал экс-главу Белого дома в обеих предвыборных кампаниях политика, он схож с республиканцем во взглядах на экономику Соединенных Штатов, но считается более умеренным в своем подходе, отмечают наблюдатели. В частности, инвестор считает обещанное Трампом повышение пошлин на импортную продукцию в США, введение которого ожидают в Евросоюзе, не необходимостью, а "рычагом влияния" при переговорах. Вместе с тем Бессент крайне положительно относится к рынку криптовалют, на который переизбрание республиканца уже оказало положительное влияние.

Трамп назначил министра по труду и управленца бюджетом

22 ноября избранный президент США также объявил о еще двух кандидатах на должности в его формирующейся администрации - министра по труду и главы Административно-бюджетного управления США (Office of Management and Budget, OMB).

Минтруд, по замыслу Трампа, должна возглавить его соратница по Республиканской партии и член Палаты представителей США Лори Чавес-Деремер. О ее достижениях на политической арене известно не так много. Американская газета The New York Times описывает Чавес-Деремер как "традиционную республиканку", которая позиционирует себя как независимую мыслительницу.

На должность главы бюджетного управления США Трамп предлагает вернуть Рассела Тарлоу Воута, который во время его первого президентского срока был заместителем главы, исполняющим обязанности, а затем и главой этого ведомства.

Формирование администрации Трампа

Избранный президент Соединенных Штатов с момента победы на выборах главы государства анонсировал уже несколько ключевых назначений в своей новой администрации. К примеру, пост пресс-секретаря Белого дома должна занять 27-летняя Кэролайн Ливитт, которая была пресс-секретарем предвыборного штаба республиканца. А пост министра внутренней безопасности США займет губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм, ранее отправившая солдат Национальной гвардии на патрулирование границы.

Наблюдатели отмечают, что среди анонсированных экс-президентом кандидатур преобладают не столько умудренные опытом политики, сколько ярые сторонники самого Трампа. К примеру, миллиардер Илон Маск, который финансировал предвыборную кампанию республиканца, займет специально созданную под него должность главы "комиссии по эффективности правительства". А "спецпосланником по Украине" может стать выходец из России.

Анонсированные Трампом кандидатуры также должен одобрить Сенат. Однако после того, как республиканцы заняли в нем большинство, у избранного президента не должно возникнуть серьезных препятствий на этом пути.

Кандидата в генпрокуроры пришлось сменить из-за скандала вокруг наркотиков

В то же время один из анонсированных Трампом назначенцев уже отозвал свою кандидатуру с будущего поста. Речь идет о Мэтте Гетце, которого избранный президент прочил на должность генпрокурора и главы Минюста США.

В отношении Гетца в 2021 году велось расследование - его обвинили в употреблении наркотиков и связях с несовершеннолетней. На фоне возобновившегося обсуждения этого инцидента Гетц снял свою кандидатуру, а Трамп предложил назначить генпрокурором страны Пэм Бонди, которая была одной из адвокатов республиканца во время его первого импичмента в 2019 году из-за обвинений в злоупотреблении властью.