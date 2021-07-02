Трамп подал в суд на соцсети за блокировку его аккаунтов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в среду, 7 июля, что подал в суд иски против трех технологических компаний - Facebook, Google и Twitter, а также их генеральным директоров за блокировку его аккаунтов в социальных сетях. Все три жалобы поданы в окружной суд штата Флорида.
В этих исковых требованиях Трамп просит суд обязать ответчиков разблокировать его аккаунты в социальных сетях. Кроме того, он требует "немедленно остановить деятельность социальных сетей, незаконную постыдную цензуру американского народа". Дональд Трамп подчеркнул, что не рассчитывает на мировое соглашение, но надеется, что процесс станет переломным для всей страны.
Аккаунты Трампа в Facebook, Instagram, YouTube (принадлежит Google) и Twitter были заблокировали в январе 2021 года, после того как его сторонники, недовольные результатами президентских выборов, ворвались в здание Капитолия. Руководство соцсетей решило, что Трамп своими сообщениями потворствовал этой акции. В Twitter его заблокировали навсегда, в Facebook приостановили работу аккаунтов на два года.
Ни одна из компаний подачу иска со стороны бывшего президента пока не прокомментировала.
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Автор: Павел Мыльников