 Twitter заблокировал созданные для публикации заявлений Трампа аккаунты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.05.2021

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Мир

Twitter заблокировал созданные для публикации заявлений Трампа аккаунты

Руководство Twitter заблокировал аккаунт DJTDesk, открытый для публикаций материалов нового сайта Дональда Трампа "From the desk of Donald J Trump".

Заблокированный аккаунт Трампа в Twitter

Заблокированный аккаунт Трампа в Twitter

Руководство социальной сети Twitter заблокировало аккаунты, по всей видимости, созданные в обход блокировки бывшего президента США Дональда Трампа. "Мы будем принимать меры против аккаунтов, явной целью которых является распространение контента, связанного с заблокированными страницами", - заявил представитель компании агентству AFP вечером в четверг, 6 мая.

Речь, в частности, идет об аккаунте под названием DJTDesk (Donald J. Trump Desk, "Рабочий стол Дональда Трампа"). В его описании значилось, что он создан для того, чтобы публиковать материалы появившегося несколько дней назад сайта "From the desk of Donald J Trump".

Блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях

Twitter 9 января сообщил, что навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа, поскольку существовал "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Это решение было принято "после тщательной проверки последних твитов с аккаунта @realDonaldTrump и общего контекста вокруг них", в том числе того, как они "воспринимаются и интерпретируются" за пределами самого сервиса. Аналогичные решения приняли другие соцсети.

В феврале главный финансовый управляющий Twitter Нед Сигал заявил, что Трамп не получит доступ в соцсеть, даже если он будет вновь баллотироваться в президенты страны. "Наша политика работает так: если вас удаляют с платформы, то вас удаляют с платформы. Это происходит независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или действующим должностным лицом", - пояснил он. В марте один из советников Трампа заявил, что бывший президент вернется в онлайн-СМИ "через два или три месяца" с собственной платформой.

5 мая независимый наблюдательный совет Facebook признал правильным решение о блокировке аккаунта Трампа. Совет, чьи решения обязательны к исполнению, констатировал, что Трамп своими постами по поводу штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года "создал ситуацию, в которой был возможен высокий риск насилия". В то же время наблюдательный совет назвал неоправданным решение Facebook о бессрочной блокировке аккаунта Трампа, предписав компании в течение шести месяцев пересмотреть данный вопрос на предмет соразмерности наказания.

Штурм Капитолия

Блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях стала последствием штурма Капитолия его сторонниками. 6 января проигравший выборы Джо Байдена Трамп обратился к своим приверженцам на митинге в Вашингтоне с речью. После этого сотни человек прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Они ворвались в здание Конгресса США, заседание пришлось остановить, законодателей эвакуировали.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. По данным полиции, в ходе беспорядков погибло пять человек. Обращение Трампа к его сторонникам перед штурмом Капитолия и его оценку этого события в соцсетях многие расценили какподстрекательство к насилию.

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    Автор: Павел Мыльников


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