Трамп не признал вину по обновленному обвинению

Экс-президент США не будет присутствовать при оглашении обвинений в суде в Вашингтоне 5 сентября по делу о попытке фальсификации результатов выборов.

Бывший президент США Дональд Трамп не признал свою вину в рамках обновленного обвинительного заключения, представленного спецпрокурором Джеком Смитом. Об этом говорится в документе адвокатов, поданном в Федеральный суд столичного округа Колумбия во вторник, 3 сентября.

Как уточняет агентство dpa, Трамп также отказался от права присутствовать при оглашении обвинений. Вместо этого защитники должны заявить о невиновности республиканца от его имени. Оглашение состоится 5 сентября, напоминает AFP.

Изменение обвинительного заключения

Ранее спецпрокурор отредактировал обвинительное заключение по делу о попытке фальсификации результатов президентских выборов 2020 года после того, как в 1 июля Верховный суд США в Вашингтоне постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом от уголовного преследования.

Речь идет о защите от преследования за действия, которые экс-президент совершал в рамках конституционных полномочий. При этом Трамп не имеет иммунитета в разбирательствах, касающихся его поступков в качестве частного лица.

Статьи уголовного кодекса, по которым обвиняется Трамп, остались теми же. В отредактированной версии упор сделан на его действиях как кандидата в избирательной гонке.

Маловероятно, что судебный процесс начнется до выборов

Поскольку разграничение между официальными и частными действиями Трампа непросто осуществить на практике, маловероятно, что судебный процесс начнется до выборов президента США 5 ноября, отмечает агентство AFP. По его оценкам, уже одна эта отсрочка - большой успех для Трампа. Если же он вернется в Белый дом, то сможет поручить министерству юстиции США поставить крест на обвинениях, пишет агентство.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Глава Белого дома Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост.

Теледебаты Дональда Трампа и его соперницы от Демпартии Харрис состоятся 10 сентября на информационном канале ABC News.

