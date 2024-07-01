Трамп одержал частичную победу в Верховном суде США

Верховный суд США частично удовлетворил иск Трампа, требовавшего признать иммунитет от судебного преследования в деле о штурме Капитолия. Иммунитет распространяется на действия, совершенные им в качестве президента.

Экс-президент США Дональд Трамп одержал важную победу в процессе, начатом против него после совершенной его сторонниками попытки штурма Капитолия в начале 2021 года. В понедельник, 1 июля, Верховный суд США в Вашингтоне постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом от уголовного преследования.

Иммунитет в качестве госслужащего, но не как частное лицо

Защита от уголовного преследования бывших президентов является абсолютной в отношении их действий, совершенных в рамках их конституционных полномочий, указывается в решении суда. Вместе с тем бывший глава государства не пользуется иммунитетом в разбирательствах, касающихся его действий в качестве частного лица, подчеркнул суд.

Одновременно Верховный суд США вернул дело Трампа в суд низшей инстанции. Теперь ей предстоит выяснить, в какой мере обвинение против экс-президента касается его действий после поражения на президентских выборах 2020 года в качестве официального и неофициального лица.

Решение Верховного суда, принятое шестью судьями против трех, еще больше отсрочит возможное начало судебного процесса против Трампа за попытку фальсифицировать итоги предыдущих президентских выборов в США. Процесс, который должен был начаться уже в марте, теперь не сможет состояться до ноябрьских выборов, отмечает AFP. Трамп назвал решение Верховного суда "великой победой конституции и демократии".

Трамп попросил Верховный суд решить вопрос о его иммунитете

Дональд Трамп, участвующий в президентской гонке на выборах 2024 года, в феврале обратился в Верховный суд США, добиваясь иммунитета от судебного преследования. Его адвокаты указали в своем запросе, что проведение многомесячного уголовного процесса "угрожает немедленным непоправимым ущербом интересам президента Трампа и десятков миллионов американских избирателей", интересы которых "защищены Первой поправкой к Конституции США". На время рассмотрения иска основной процесс против Трампа в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года был приостановлен.

Иску Трампа предшествовало постановление федерального апелляционного суда округа Колумбия, отказавшего Трампу в иммунитете от судебного преследования по уголовному делу о штурме Капитолия и попытках незаконно повлиять на результаты президентских выборов. "В контексте этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, который имеет такие же права на защиту, как и любой другой обвиняемый по уголовному делу. Однако любой исполнительный иммунитет, который мог защищать его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования", - говорилось в заключении суда.

Штурм Капитолия и расследование Конгресса США

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января 2021 года прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги голосования. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, более чем тысяче участников предъявили обвинения. Суд уже вынес приговоры нескольким участникам штурма.

После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей Конгресса США изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше тысячи свидетелей для прояснения роли Трампа в тогдашних событиях. В ходе первого заседания в начале июня комиссия возложила на Трампа главную ответственность за беспорядки в Вашингтоне, назвав их "кульминацией попытки госпереворота, наглой попытки свергнуть правительство".