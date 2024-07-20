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ПолитикаУкраина

Трамп и Зеленский поговорили по телефону

Ольга Тихомирова
20 июля 2024 г.

Президент Украины рассказал, что поздравил Трампа с выдвижением в кандидаты в президенты США и пожелал ему сил. Трамп в свою очередь пообещал положить конец войне в случае своего избрания

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Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMAPRESS/picture alliance

"Я поговорил с Дональдом Трампом. Поздравил его с номинацией от Республиканской партии (в кандидаты на выборах президента США. - Ред.) и осудил шокирующее покушение в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем", - написал по итогам телефонного разговора с экс-президентом США в ночь на субботу, 20 июля, глава украинского государства Владимир Зеленский в соцсети Х.

Зеленский также сообщил, что он говорил о "жизненно важной" поддержке двух главных американских партий и двух палат американского конгресса "для защиты свободы и независимости" Украины и о продолжающихся ударах РФ по украинским городам и селам. По словам Зеленского, в ходе разговора стороны договорились "обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным". При этом в тексте поста Зеленский называет Трампа президентом, не бывшим.

Дональд Трамп написал о разговоре с украинским лидером в своей соцсети Truth Social. Он назвал беседу "очень хорошей" и поблагодарил Зеленского за то, что он связался с ним. Экс-президент США в очередной раз заявил, что после победы на выборах он сможет положить конец войне в Украине. "Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - написал Трамп.

План Трампа по прекращению войны в Украине

В начале июля газета The Washington Post писала о намерении Трампа оказать давление на Киев, с тем чтобы тот уступил России аннексированный ею Крым и Донбасс. По данным издания, советники экс-президента США предлагали увязать мирные переговоры с поставками американского оружия Киеву. Тогда Владимир Зеленский призвал Трампа поделиться своим планом окончания войны России против Украины за 24 часа, если он у него действительно имеется.

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня, - сказал украинский президент в интервью Bloomberg. - Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность - мы хотим быть к этому готовыми, мы хотим это знать". Тогда же Зеленский заявил, что он "потенциально готов" встретиться с Трампом и его командой, чтобы выслушать их предложения: "Мы хотим понять, будем ли мы в ноябре иметь мощную поддержку США или будем совсем одни".

 

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