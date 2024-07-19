Российская ракета ударила по детской площадке в Николаеве

В результате атаки РФ по жилому кварталу в Николаеве три человека погибли, среди них двенадцатилетний мальчик. 14 человек пострадали, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщил мэр города.

Российские войска во второй половине дня в пятницу, 19 июля, атаковали ракетами город Николаев на юге Украины. Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 16.51 по местному времени и продолжалась до 17.20. Авиаракета ударила по жилому району Николаева, в результате чего погибли три человека, среди которых ребенок, еще 14 человек пострадали, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram . Взрывной волной и обломками повреждены многоквартирные жилые дома.

По информации Telegram-канала "Николаевский Ванек", погибший мальчик не успел добежать до подъезда, чтобы спрятаться в укрытии, его "разорвало на части". Украинские СМИ указывают, что по предварительным данным, по Николаеву ударила российская ракета Х-59.

Названо имя мальчика, погибшего при обстреле Николаева, - это Кирилл Дядюшко, сообщил танцевальный коллектив "SOUVENIR-Folk Dance Group", в котором он занимался. Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что ему было 12 лет. Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что мама погибшего мальчика находится в состоянии шока.

Утренние удары РФ по Чугуеву ранили 9 местных жителей

Утром 19 июля Россия нанесла два удара по жилой застройке в центре города Чугуева. По словам главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, под огонь попали жилые дома, объекты торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры.

В результате этой атаки были ранены девять местных жителей, в том числе 14-летний мальчик. По данным Нацполиции Украины, российские военные наносили удары по Чугуеву из ракетных комплексов "Искандер".

Зеленский призывает к новым решениям в поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших в Николаеве. Он заявил, что ракета, по имеющимся у него сведениям, попала "в детскую площадку вблизи обычного дома". "Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", - написал Зеленский.

Накануне глава украинского государства призвал западных союзников сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины и снять ограничения на использование западного оружия по РФ. "Необходима коллективная воля, чтобы их сбивать", - заявил он, выступая на саммите Европейского политического сообщества в британском Вудстоке 18 июля. По словам Зеленского, ракеты и беспилотники не являются носителями государственного суверенитета.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг просьбы президента Украины. Отвечая на вопрос журналистов о том, разделяют ли и другие страны НАТО этот подход, Шольц подчеркнул: "Я наблюдаю такой консенсус, что о таких шагах не может идти речь. США в этом вопросе тоже занимают очень четкую позицию".