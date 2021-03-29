 Трагедия в Казани: жертвы в результате нападения на школу | Новости из Германии о России | DW | 11.05.2021

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Россия

Трагедия в Казани: жертвы в результате нападения на школу

На школу в Казани напали два вооруженных человека, один из них - 17-летний подросток - задержан. Второй стрелок убит сотрудниками полиции. DW следит за развитием событий

У гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба

У гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба

В Казани в результате стрельбы в гимназии №175 во вторник, 11 мая, погибли не менее девяти человек - восемь школьников и учитель. По сведениям СМИ, в школу зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. Один из стрелков - 17-летний подросток - впоследствии выпрыгнул из окна и был задержан, другой - заблокирован силовиками на втором этаже школы. DW следит за развитием событий (время московское).

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В ходе трагедии на третьем этаже погибли семь учеников восьмого класса - четверо мальчиков и три девочки. 16 человек - 12 детей и 4 взрослых - были доставлены в больницу, рассказал президент Татарстана.

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12 мая в Татарстане объявлен днем траура, сообщает пресс-служба президента республики.

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Глава Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в Instagram и Twitter выразил соболезнования семьям погибших и пообещал держать ситуацию на личном контроле.

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Дом, где жил стрелок, эвакуирован, взрыва не было, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на диспетческую района. Ранее задержанный заявил, что заложил бомбу в доме, где проживает.

Второй стрелок нейтрализован, в школе безопасно 

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Сотрудники правоохранительных органов "нейтрализовали" второго стрелявшего в одном из классов на четвертом этаже гимназии, сообщил информированный источник "Интерфакса". Глава пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова сообщила, что в школе безопасно.

Полиция у гимназии №175 в Казани

Полиция у гимназии №175 в Казани

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Жертвами стрельбы в гимназии стали 11 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его словам, еще более 20 человек обратились за помощью к медикам с жалобами на огнестрельные ранения или обострения хронических заболеваний на фоне сильного стресса. 

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В Казани задержан предполагаемый пособник стрелков - Мухамедшин Рамиль, ему 41 год, пишут татарские СМИ.

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По данным издания Baza, имя одного из стрелявших - Ильназ Галявиев, ему 19 лет, закончил школу четыре года назад и учится в колледже. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу, сообщает далее Baza. Среди погибших - семь восьмиклассников и одна учительница.

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Здание школы оцеплено бойцами Росгвардии. На место прибыли десятки машин "скорой помощи", автомобили полиции. Часть школьников находится на улице, однако, по словам очевидцев, в школе еще могут находиться люди. Около здания школы стоит спасательная лестница, которая ведет на третий этаж. На место выехал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщил журналистам представитель властей.

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По сведениям Mash, в школу зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. Один из стрелков - 17-летний подросток - впоследствии выпрыгнул из окна и был задержан, другой - заблокирован силовиками на втором этаже школы. РИА "Новости", ссылаясь на экстренные службы, сообщает, что после стрельбы в здании школы прогремел взрыв.

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В одной из школ Казани во вторник произошла стрельба, сообщают "Интерфакс" и "РИА Новости". По информации "Татар-информ", речь идет о школе № 175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.
 

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    Автор: Екатерина Венкина


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