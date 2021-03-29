Трагедия в Казани: жертвами стрельбы в школе стали восемь человек  

В Казани в результате стрельбы в гимназии №175 во вторник, 11 мая, погибли семь учеников и учительница, пострадали еще не менее 20 человек. На школу напал 19-летний подросток, он задержан. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. 12 мая объявлен в Татарстане днем траура. DW следит за развитием событий (время московское).

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Напавший на школу получил охотничий билет 16 февраля и через два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье турецкого производства Hatsan escort, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его словам, их такого же оружия стрелял Владислав Росляков при нападении на технический колледж в Керчи, совершенном в 2018 году. Тогда погиб 21 человек.

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Гимназию раньше охраняло частное охранное предприятие, но во время пандемии коронавируса родители школьников отказались от услуг охранников, пишет татарское издание "Бизнес Online" со ссылкой на собственный источник. "В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад", - рассказала изданию замдиректора гимназии Галина Ухванова.

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В Казани проходит заседание антитеррористической комиссии Татарстана с участием главы республики Рустама Минниханова. Оно началось с минуты молчания.

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Евросоюз выразил соболезнования родственникам и близким жертв стрельбы в казанской гимназии. В Брюсселе пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится далее в заявлении пресс-службы ЕС.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин начал традиционное совещание с вице-премьерами с минуты молчания в связи с трагедией в Казани. Он выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе нападения в Казани и назвал произошедшее бесчеловечным и жестоким.

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В Казань сегодня срочным бортом планирует прилететь председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вместе с группой следователей, сообщает татарское издание "Бизнес Online" со ссылкой на собственный источник.

Стрелок получил разрешение на оружие 28 апреля, охраны в школе не было

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Молодой человек, открывший стрельбу, получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья Hatsan escort PS 28 апреля. Об этом рассказал депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что охрана в школе отсутствовала, была установлена только тревожная кнопка, поэтому первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии.

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он пояснил, что Путин дал поручение "с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший".

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На месте трагедии

Президент России Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи и в связи с трагедией в Казани и в течение дня продолжит контакты с Минздравом, Минобразования, правительством и главами спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трагедия станет поводом для анализа эффективности мер безопасности в российских общеобразовательных учреждениях.

СКР возбудил дело, Путин принес соболезнования

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По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает Следственный комитет России (СКР). Его глава Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства "для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования".

По данным СКР, нападавший задержан, это "местный житель 2001 года рождения". Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии, говорится далее в сообщении.

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при стрельбе и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По поручению президента в Казань полетят министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов.

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Число погибших при стрельбе в гимназии увеличилось до восьми человек, сообщила мэрия города в своем аккаунте в Instagram. Так, жертвами стали семь учеников и одна учительница. Количество пострадавших выросло с 16 до 20.

Открывший стрельбу был один

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Открывший стрельбу в школе был один, его задержали, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, задержанному 19 лет, "на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили".

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В ходе трагедии на третьем этаже погибли семь учеников восьмого класса - четверо мальчиков и три девочки. 16 человек - 12 детей и 4 взрослых - были доставлены в больницу, рассказал президент Татарстана.

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12 мая в Татарстане объявлен днем траура, сообщает пресс-служба президента республики.

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Глава Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в Instagram и Twitter выразил соболезнования семьям погибших и пообещал держать ситуацию на личном контроле.

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Дом, где жил стрелок, эвакуирован, взрыва не было, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на диспетческую района. Ранее задержанный заявил, что заложил бомбу в доме, где проживает.

Сообщения о двух нападавших

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Сотрудники правоохранительных органов "нейтрализовали" второго стрелявшего в одном из классов на четвертом этаже гимназии, сообщил информированный источник "Интерфакса". Глава пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова сообщила, что в школе безопасно.

Полиция у гимназии №175 в Казани

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Жертвами стрельбы в гимназии стали 11 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его словам, еще более 20 человек обратились за помощью к медикам с жалобами на огнестрельные ранения или обострения хронических заболеваний на фоне сильного стресса.

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В Казани задержан предполагаемый пособник стрелков - Мухамедшин Рамиль, ему 41 год, пишут татарские СМИ.

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По данным издания Baza, имя одного из стрелявших - Ильназ Галявиев, ему 19 лет, закончил школу четыре года назад и учится в колледже. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу, сообщает далее Baza. Среди погибших - семь восьмиклассников и одна учительница.

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Здание школы оцеплено бойцами Росгвардии. На место прибыли десятки машин "скорой помощи", автомобили полиции. Часть школьников находится на улице, однако, по словам очевидцев, в школе еще могут находиться люди. Около здания школы стоит спасательная лестница, которая ведет на третий этаж. На место выехал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщил журналистам представитель властей.

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По сведениям Mash, в школу зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. Один из стрелков - 17-летний подросток - впоследствии выпрыгнул из окна и был задержан, другой - заблокирован силовиками на втором этаже школы. РИА "Новости", ссылаясь на экстренные службы, сообщает, что после стрельбы в здании школы прогремел взрыв.

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В одной из школ Казани произошла стрельба, сообщают "Интерфакс" и "РИА Новости". По информации "Татар-информ", речь идет о школе № 175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.



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