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TikTok удалил аккаунты российского госагентства Sputnik

Ольга Лебедева
21 сентября 2024 г.

Соцсеть деактивировала 11 аккаунтов Sputnik для дальнего зарубежья и 26 - для ближнего, а также страницу RT International. Причины в TikTok не назвали.

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Логотип TikTok
Штаб-квартира TikTokФото: Mario Tama/Getty Images

Руководство китайской социальной сети TikTok удалило аккаунты российских пропагандистских СМИ. Недоступными в TikTok стали 11 страниц Sputnik для дальнего зарубежья - Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo и Sputnik Indonesia и другие, сообщил в субботу, 21 сентября, телеканал RT.

Кроме того, удалены 26 аккаунтов Sputnik для ближнего зарубежья, в частности, "Sputnik Армения" и "Sputnik Беларусь". Деактивирована и страница RT International, отмечается далее. Причины решения руководство TikTok не назвало, указали RT и Sputnik.

Meta запретила в своих приложениях "Россию сегодня"

Несколько дней назад американская корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, запретила международной медиагруппе "Россия сегодня", телеканалу RT, а также связанным с ними организациям пользоваться ее приложениями по всему миру. "После тщательного рассмотрения мы расширили наши меры, направленные против российских государственных СМИ", - говорится в заявлении компании. В нем также указывается, что решение принято в связи с их "деятельностью, связанной с иностранным вмешательством".

Министерство финансов США 13 сентября сообщило о введении новых санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит RT, и ее генерального директора Дмитрия Киселева. До этого, 4 сентября, стало известно, что Вашингтон ввел санкции против телеканала RT и ряда его высокопоставленных сотрудников, включая главного редактора Маргариту Симоньян. Штрафные меры были применены в ответ на "попытки Москвы повлиять на президентские выборы в США 2024 года", заявили в американском Минфине.

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