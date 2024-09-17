Meta запретила "Россию сегодня" и RT в своих приложениях

В Meta указали, что "расширили меры, направленные против российских госСМИ". Решение принято в связи с их "деятельностью, связанной с иностранным вмешательством", добавили там.

Владелец соцсети Facebook - компания Meta - запретил международной медиагруппе "Россия сегодня", телеканалу RT и "другим связанным с ними организациями" пользоваться ее приложениями по всему миру. Заявление Meta о блокировке госСМИ в понедельник, 16 сентября, привело агентство Reuters.

"После тщательного рассмотрения мы расширили наши меры, направленные против российских государственных СМИ", - говорится в заявлении компании. В нем также указывается, что решение принято в связи с их "деятельностью, связанной с иностранным вмешательством".

Приложения Meta включают Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads.

Санкции Минфина США

Минфин США 13 сентября сообщил о введении новых санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит RT, и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

До этого, 4 сентября, стало известно о введении Вашингтоном санкций против телеканала RT и ряда его высокопоставленных сотрудников, включая главного редактора Маргариту Симоньян. Штрафные меры были применены в ответ на "попытки Москвы повлиять на президентские выборы в США 2024 года", заявили в Минфине США.

"Полноценный агент разведаппарата РФ"

В Госдепартаменте США назвали RT "полноценным агентом разведаппарата" и участником "операции российского правительства" по продолжению войны в Украине.

По версии американского внешнеполитического ведомства, более года назад российское правительство тайно внедрило в RT подразделение, которое занимается сбором разведданных в разных странах и проводит в них операции влияния, в том числе, пытаясь воздействовать на проходящие там выборы. Одним из примеров Вашингтон назвал "кампанию враждебного влияния" в Молдове, где 20 октября состоятся выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз.

Кроме того, RT организовал сбор средств на покупку оружия и снаряжения для воюющих в Украине российских солдат, утверждал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, в результате ВС РФ получили "снайперские винтовки, оружейные глушители, бронежилеты, приборы ночного видения, беспилотники, радиооборудование, прицелы и дизельные генераторы".

В Минфине США заявляли, что российские госструктуры используют технологии искусственного интеллекта, дипфейки и дезинформацию, чтобы "подорвать доверие к избирательным процессам" в США и повлиять на их исход. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби говорил, что RT действует с ведома президента РФ Владимира Путина.

Запрет RT в Европе

Комиссия по лицензированию и надзору - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - 2 февраля 2022 года запретила вещание RT DE в ФРГ, объяснив, что телеканал не имеет лицензии на трансляцию в стране, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".

Совет ЕС 1 марта 2022 года принял решение запретить вещание также RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish и Sputnik - как медиа, угрожающие общественному порядку и безопасности в Евросоюзе.