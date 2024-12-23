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The Insider: Олигархи из РФ зарабатывают в ЕС при санкциях

Александра Иванова
23 декабря 2024 г.

Получать доход от предприятий, бенефициарами которых они являются, российским бизнесменам под санкциями позволило сокращение их долей в компаниях, выяснило издание The Insider.

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Акционер USM Алишер Усманов и президент РФ Владимир Путин в 2018 году
Акционер USM Алишер Усманов и президент РФ Владимир Путин в 2018 годуФото: Mikhail Klimentyev/TASS/dpa/picture alliance

Благодаря лазейке в санкциях Евросоюза миллиардеры из РФ, считающиеся приближенными к президенту страны Владимиру Путину, продолжают зарабатывать на торговле с ЕС. К таким выводам приходят авторы расследования онлайн-издания The Insider, обнародованном в воскресенье, 22 декабря.

"Компании, акционерами которых являются близкие лично к Владимиру Путину миллиардеры, как ни в чем не бывало продолжают экспортировать свою продукцию на Запад, - говорится в публикации. - Они пользуются лазейкой, позволяющей компаниям беспрепятственно работать на рынках Евросоюза в том случае, если доля акций у попавших под санкции бизнесменов составляет менее 50%. В итоге миллиардную прибыль от торговли с Европой извлекают самые одиозные олигархи, такие как Геннадий Тимченко, Алишер Усманов и Олег Дерипаска".

Как Олег Дерипаска обошел санкции

По данным журналистов, Дерипаска после введения против него санкций ЕС сократил свою долю в En+ и, следовательно, в "Русале" до уровня ниже 50%. Это автоматически вывело сами предприятия из-под санкций. "Сегодня Дерипаска контролирует En+ на 35%. En+, в свою очередь, владеет почти 57% акций "Русала", крупного производителя алюминия", - поясняется в расследовании.

За первую половину 2024 года "Русал" заработал в странах Европы 1,3 млрд долларов, выяснили авторы. Они указывают, что у компании есть свое производство также в Швеции (Kubikenborg Aluminium AB), Ирландии (Aughinish Alumina), Германии (Aluminium Rheinfelden) и Италии (Eurallumina).

За время войны, с 2022 по 2024 год, состояние Дерипаски выросло более чем в полтора раза, пишет The Insider. По данным издания Forbes, сейчас его активы суммарно оцениваются в 2,8 млрд долларов.

Сокращение доли в компании для обхода санкций

Другой российский миллиардер Алишер Усманов также сократил свою долю в компании USM - до 49%, поэтому теперь ее санкции не затрагивают. По сведениям The Insider, крупнейшая железнодорожная компания России и СНГ "Металлоинвест", входящая в USM, по-прежнему экспортирует свою продукцию в страны Европы.

С начала войны России против Украины состояние Алишера Усманова выросло до 13,4 млрд долларов, следует из статьи.

Другие близкие Путину российские предприниматели, которым удалось обойти западные санкции за счет сокращения своей доли в компаниях, бенефициарами которых они являются, или благодаря передаче части активов родственникам, по данным The Insider, - акционер "Фосгаро" Андрей Гурьев, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, также имеющий долю в "Фосагро", акционер компании "Еврохим" Андрей Мельниченко, акционер "Евраза" и "Норникеля" Роман Абрамович, акционер "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко.

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