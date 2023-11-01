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Tesla выиграла первый суд о смертельном ДТП из-за автопилота

Даниил Сотников
1 ноября 2023 г.

Компания убедила суд присяжных, что Tesla во время смертельного ДТП в Калифорнии не управлялась автопилотом.

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Автопилот Tesla
Автопилот TeslaФото: LAURENS VON PUTS/ANP/picture alliance

Tesla выиграла первый судебный процесс, связанный с обвинениями компании в причастности ее системы автопилота к аварии со смертельным исходом, сообщает агентство Bloomberg во вторник, 31 октября.

Компании Илона Маска удалось убедить суд присяжных, что ее технология автопилота не несет ответственности за аварию 2019 года, в которой погиб водитель из Калифорнии. Его Tesla Model 3 тогда врезалась в дерево и загорелась. Иск к компании подали двое выживших пассажиров, которые потребовали от Tesla 400 млн долларов в качестве компенсации за телесные повреждения, моральные страдания и гибель водителя.

Присяжным не предоставили доказательств, что машина была на автопилоте

Адвокаты, представлявшие выживших в аварии, утверждали, что автомобиль резко вылетел за пределы дороги из-за производственного дефекта в режиме автопилота. Компания в ответ утверждала, что до того, как сел за руль, водитель употреблял алкоголь, и что нет никаких доказательств того, что он вообще активировал автопилот перед аварией. Суд присяжных из девяти членов встал на сторону Tesla.

Как напоминает Bloomberg, компании еще грозит федеральное расследование по поводу того, привели ли неисправности автопилота к как минимум 17 смертельным авариям за период с июня 2021 года. Несколько исков по поводу аварий со смертельным исходом также будут переданы в суды Калифорнии и Флориды в ближайшие месяцы.

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