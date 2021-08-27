 Теракты в Кабуле: что известно о произошедшем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2021

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Мир

Теракты в Кабуле: что известно о произошедшем

DW собрала известные факты о терактах в Кабуле. Взрывы близ аэропорта привели к множеству жертв. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Взрывы у аэропорта Кабула

Взрывы у аэропорта Кабула

Серия взрывов произошла в районе Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация иностранных граждан и местных жителей после перехода контроля в Афганистане к радикальному исламистскому движению "Талибан". Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). DW собрала информацию о случившемся.

Что произошло?

В районе воздушной гавани в афганской столице 26 августа прогремели два взрыва. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, один из них произошел у ворот Эбби, - одного из главных входов на территорию аэропорта.

Там находилось множество жителей Афганистана, рассчитывавших покинуть страну после взятия контроля над ней талибами. Незадолго до теракта военные США использовали это место для досмотра и пропуска на территорию воздушной гавани.

Взрывное устройство привел в действие смертник. В результате взрывной волны множество афганцев оказались отброшены в узкий канал, использовавшийся для слива сточных вод.

Ворота Эбби и отель Барон

Ворота Эбби и отель "Барон"

Второй теракт, по словам Кирби, произошел внутри или около расположенного неподалеку отеля "Барон" (Baron Hotel). Гостиница до этого использовалась солдатами вооруженных сил Великобритании и их союзниками как центр, где эвакуируемые проходили предварительный досмотр перед перемещением к воротам Эбби. В Пентагоне указали, что взрывное устройство также активировал смертник.

Местный житель - DW: Там вообще не было никакой охраны

Как сообщил DW житель Кабула Абдул Матин Амири, в момент терактов в том районе, где они произошли, присутствие сил безопасности было минимальным.

"Там вообще не было никакой охраны", - сказал Амири. - "Я пришел туда с большим количеством багажа и сумок, это означает, что каждый мог легко пройти туда, пронести любую взрывчатку", - отметил он.

Посольство США в Кабуле также обнародовало предупреждение, передав, что поступали сообщения о стрельбе. Кроме того, в Пентагоне подтвердили, что провели несколько контролируемых взрывов. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что таким образом военные США уничтожали собственное оборудование.

Кто стоит за терактами?

Как передал используемый боевиками интернет-ресурс Amaq в Telegram, ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По данным англоязычного канала "Аль-Джазира", речь идет о "Вилаят Хорасан" (ВХ) - афганского отделения ИГ. "Вилаят Хорасан" выступает против западных стран, а также против боевиков движения "Талибана", установившего контроль над Афганистаном.

Члены ВХ поддерживают связи с подразделениями ИГ в Сирии и Ираке, а также известны рядом крайне жестоких нападений, в частности, в 2020 году на родильный дом в Кабуле, когда погибли женщины и младенцы.

Что известно о жертвах?

Сведения о точном числе жертв и получивших ранения постоянно обновляются. Как передало на 09.25 мск агентство Reuters, в результате атак погибли минимум 85 человек: 72 афганца и 13 военных США. Телеканал CNN со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана сообщил, что погибли свыше 90 афганцев, минимум 150 ранены.

Представители талибов сначала заявили, что в числе жертв были 28 членов их движения. Позднее, однако, представитель группировки опроверг информацию о том, что среди охранявших периметр аэропорта есть погибшие.

В Пентагоне заявили, что минимум 15 американских военнослужащих получили ранения. Представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Уильям Урбан позднее подтвердил, что скончались 13 военнослужащих, уточнив, что число раненых военных возросло до 18.

Власти других западных стран, чьи военнослужащие расположены в районе аэропорта Кабула, заявляли об отсутствии потерь. Россиян в аэропорту Кабула на момент теракта не было, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Взрывы у аэропорта в Кабуле. Что происходит в Афганистане? DW Новости (26.08.2021)

Какие реакции последовали на теракт?

Лидеры десятков стран мира осудили теракт в Кабуле. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) осудила акт кровопролития как "абсолютно презренный".  Президент США Джозеф Байден выступил 26 августа в Белом доме со специальным обращением. Он сказал, что солдаты, погибшие при взрывах, отдали свои жизни "во имя свободы и служения Америке". Американский лидер пообещал продолжать эвакуацию из Кабула: "Америку не запугать". "Мы не боимся терористов. Мы не позволим им остановить нашу миссию", - добавил президент. Он также пообещал, что   организаторы нападений будут найдены и наказаны.

Джозеф Байден

Джозеф Байден

Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи сообщил, что американское военное руководство находится в состоянии готовности к новым атаками в Кабуле со стороны террористической группировки "Исламское государство". По его словам, США делились с талибами, охраняющими аэропорт, разведывательной информацией о подготовке ИГ к терактам, и, по его словам, "некоторые атаки были сорваны".

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость активизировать взаимодействие двух стран в области борьбы с терроризмом.

В Конгрессе потребовали привлечь Байдена к ответственности

В Конгрессе США между тем призывали привлечь к ответственности за гибель американских военнослужащих в результате терактов президента страны Байдена и ряд ключевых фигур его администрации. Вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин должны уйти в отставку или же подвергнуться импичменту и быть отстраненными от должности, заявила сенатор от штата Теннесси, член Республиканской партии Марша Блэкберн.

Конгресс США

Конгресс США

Что происходит с эвакуацией?

По данным Белого дома, ВВС США их союзники уже эвакуировали из Кабула более 100 тысяч человек. Только в четверг, 26 августа, из столицы Афганистан было вывезено около 7500, причем более 5000 - американскими самолетами.

Большинство стран или уже завершили свои эвакуационные миссии или готовятся прекратить их. В то же время официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что "операция по выводу из Кабула не завершится и через 36 часов".  "Мы эвакуируем столько людей, сколько сможем, до окончания миссии", - написал он в Twitter.

Между тем представители движения "Талибан" заявили, что разрешат афганцам покидать страну коммерческими рейсами после дедлайна 31 августа, однако неясно, какие авиакомпании решат выполнять подобные рейсы, передал канал "Аль-Джазира".

Тем временем в Германии ожидают прибытия последних остававшихся в Афганистане и участвовавших в эвакуации солдат бундесвера. Самолет с 600 военнослужащими на борту приземлится на военном аэродроме в Вунсторфе в 16.00 по местному времени  (15.00 мск). В торжественной церемонии их встречи будут участвовать министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн (Eberhard Zorn), уполномоченная германского бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ева Хёгль (Eva Högl) и другие политики.

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    Автор: Марина Барановская


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