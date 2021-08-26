 Мировые лидеры решительно осудили теракты в Кабуле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2021

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Мир

Мировые лидеры решительно осудили теракты в Кабуле

Главы целого ряда государств и правительств резко отреагировали на сообщения о терактах у международного аэропорта в Кабуле, унесших жизни десятков людей.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

"Удручающей новостью" назвала сообщение о гибели десятков людей в результате теракта в Кабуле канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). "Это абсолютно гнусное нападение", - заявила она вечером в четверг, 26 августа, в Берлине. Как заверила глава правительства ФРГ, даже по завершении  эвакуации людей из Афганистана  Германия будет продолжать заботиться о людях, которым угрожает "Талибан".

Свои соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих в результате теракта, совершенного в столице Афганистана, выразила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). "Мои мысли и молитвы с нашими американскими союзниками", - написала политик на английском языке в Twitter вечером 26 августа.

Джо Байден намерен отомстить за теракт

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации, с которым он выступил вечером 26 августа в Вашингтоне после сообщений о терактах в Кабуле, заверил, что ответственные за нападение будут найдены и наказаны. "Мы выследим вас и заставим заплатить", - сказал Байден, обращаясь к организаторам теракта в Кабуле, а также ко всем, "кто желает Америке зла".

В то же время Байден заверил, что террористам не удастся помешать американским военным завершить эвакуацию персонала из Кабула. "Мы найдем их, и мы их оттуда вытащим", - заявил президент США, имея в виду тех, кто еще не успел покинуть Афганистан.

Эмманюэль Макрон пообещал афганцам защиту

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил террористические атаки в Кабуле "самым решительным образом". Он выразил соболезнования родным и близким погибших американцев и афганцев и поддержку раненым, говорится в заявлении Елисейского дворца, обнародованном вечером 26 августа. В то же время Макрон отметил "героические усилия" тех, кто находится на местах для обеспечения успеха операции по эвакуации. "Франция доведет дело до конца и будет и впредь направлять усилия по оказанию гуманитарной помощи и защите афганцев, находящихся в опасности", - подчеркнул он.

Ранее Макрон говорил о нескольких сотнях человек, все еще ожидающих в Кабуле эвакуации во Францию. "Мы сделаем максимум для того, чтобы люди, которыми мы уже занимаемся, но которые еще не прибыли на территорию военного аэродрома, могли добраться туда и быть эвакуированы в Объединенные Арабские Эмираты и во Францию", - подчеркнул глава французского государства.

Италия и Испания выразили солидарность с пострадавшими

В четверг вечером министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил в Twitter, что среди убитых и раненых в результате нападений в столице Афганистана итальянцев нет. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и солидарность с пострадавшими. "Италия решительно осуждает эти нападения", - добавил Ди Майо.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также осудил нападения и выразил "искреннюю солидарность" своего правительства с пострадавшими. "Международное сообщество стоит на стороне афганцев и гарантирует их права и достоинство", - написал Санчес в Twitter.

По его словам, даже после терактов испанское правительство будет пытаться вывезти как можно больше людей из Афганистана в безопасное место. "Мы работаем над тем, чтобы эвакуировать как можно больше людей", - отметил Санчес.

Десятки человек убиты в результате теракта

В четверг вечером по меньшей мере  два нападения  были совершены у аэропорта афганской столицы, где тысячи людей ожидали места на одном из последних западных эвакуационных самолетов. По данным радикального исламского движения "Талибан", до 20 человек были убиты и 52 ранены. В то же время телеканал CBS со ссылкой на представителя Минздрава Афганистана сообщил о гибели около 90 человек. По информации телеканала Al Arabiya, 158 человек получили ранения. По данным министерства обороны США, среди погибших - 13 американских солдат.

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    Автор: Марина Барановская


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