"Суперсила": Шон Пенн уверен в победе Украины

Берлинский кинофестиваль, февраль 2023-го. В зале Verti Music Hall многолюдно. В пятницу вечером здесь собралось более двух тысяч человек. Уже за 10 минут до премьерного показа фильма Шона Пенна "Superpower" заняты почти все места. Среди гостей - и государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот (Claudia Roth), и посол Украины в Германии Алексей Макеев. После короткого приветствия режиссеров зрители погрузились в двухчасовой фильм Шона Пенна об украинском президенте и войне в Украине.

Документальное кино: как и когда снимали "Суперсилу"

Съемки документального фильма о Владимире Зеленском начались еще в ноябре 2021 года. Тогда, как признается сам Шон Пенн, он не знал об Украине почти ничего. Отправившись на съемки, режиссер знакомится с современной историей Украины. "Мне стыдно, что я не знал о значении этих событий", - говорит он в фильме.

Шон Пенн говорит с Владимиром Зеленским. Кадр из фильма "Суперсила" Фото: 2022. THE PEOPLE’S SERVANT, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

Картина смотрится как репортаж в реальном времени. На 24 февраля 2022, день, когда российская армия начала атаковать украинские города, у Шона Пенна было запланировано интервью с Зеленским. Беседа состоялась, но с опозданием и в атмосфере стресса первого дня войны. После интервью команда кинематографистов уехала из Украины.

Во время просмотра фильма создается впечатление, что встреча с Зеленским стала переломным моментом для режиссера. Он выглядит очень встревоженным, иногда - будто в состоянии шока. Шон Пенн вернулся в Украину летом 2022 года и, чтобы показать в фильме войну со всех сторон, снимал и в тылу, и на фронте. На протяжении всего фильма режиссер комментирует каждое свое впечатление, рассказывает о том, что видит и чувствует.

Портрет президента Зеленского

С Зеленским Пенн встречался еще несколько раз. Летом 2022 года они виделись в Киеве, долго беседовали о войне и нуждах Украины. Режиссер неоднократно говорит в картине о том мощном впечатлении, которое на него производит Зеленский, о том, как он переживает за него, как искренне желает ему успеха.

Шон Пенн на пресс-конференции в Берлине Фото: Marechal Aurore/ABACA/picture alliance

Режиссер в фильме также общается с американскими политиками и чиновниками, проводит десятки встреч с украинскими политиками, активистами, журналистами. Фрагменты этих разговоров вошли в фильм. Шон Пенн встречается и с военными - как на фронте, так и в тылу, говорит с ними о Зеленском, об обороне Киева в первые дни вторжения, о том, какое им нужно оружие. С каждым интервью режиссер, по его словам, все больше убеждается в необходимости скорейшей помощи украинцам.

Впечатления зрителей от фильма "Суперсила"

После просмотра публика долго аплодирует режиссерам стоя. Фильм не оставил зрителей равнодушными. "Это была необычная картина. Мы уже очень много видели "эпических" съемок с войны - взрывы под драматическую музыку… Не было разъяснений, что все это грустно и очень плохо. Режиссеры подошли с другой перспективы и показали именно последствия", - говорит студентка из Украины Диана Яновец. "Это довольно положительный фильм, который мне понравился. Было показано и то, что мы боремся, и то, что мы и победим", - добавляет она.

"Не думал, что Шон Пенн так эмоционально отреагирует. Он был очень эмоционально вовлечен... Он будто немного прозрел. Раньше он находился в своей зоне комфорта пятизвездочного курорта, а затем - бам! Раздался какой-то удар - и он проснулся", - делится впечатлениями немец Роберт, который представился работником киноиндустрии.

Шон Пенн на Берлинале Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Главный посыл фильма: Украине нужно больше оружия

"Я не думаю, что кто-то из нас действительно понимал, что такое Украина", - сказал сорежиссер фильма Аарон Кауфман после показа. "Потом мы провели там много времени, и мы полюбили людей, мы полюбили страну, мы тоже полюбили этот идеализм", - добавил он.

Главный посыл фильма, показанного на Берлинале , понятен каждому зрителю: Украине нужно больше оружия, причем как можно скорее. Шон Пенн напоминает нам: эта война касается всех. В фильме он не раз говорит, что именно в Украине сейчас идет настоящая борьба за демократические ценности, которые люди в странах Запада воспринимают как должное. И после показа, обращаясь со сцены, Шон Пенн говорил о необходимости поставок оружия Украине. Режиссер фильма "Суперсила" убежден, что украинцы победят в этой войне. "Они победят, вопрос - какой ценой. Чем дольше вы медлите, тем дороже обходится им эта победа", - говорит режиссер.

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