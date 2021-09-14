Судебные приставы пришли в офис Google в Москве из-за "Умного голосования"

В Москве судебные приставы приходили в российский офис американской корпорации Google, чтобы добиться исполнения судебного решения, предписывающего исключить из поисковой выдачи сайт проекта "Умное голосование". Об этом сообщил во вторник, 14 сентября, "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

В рамках решения Арбитражного суда Москвы по иску компании "Вулинтертрейд" "принимаются меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ", указали в пресс-бюро ведомства.

О визите судебных приставов в офис Google в бизнес-центре "Балчуг Плаза" в центре Москвы накануне вечером сообщили СМИ. По данным Mash, в момент визита в офисе была лишь одна сотрудница, которая позвонила адвокату, а тот сообщил приставам, что офис принадлежит российскому ООО "Гугл", а судебное решение относятся к американской Google LLC.

Решение Арбитражного суда по иску ставропольской компании

Арбитражный суд в Москве 3 сентября принял решение об обеспечительных мерах по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд", запретив поисковикам Google и Yandex показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование". Эта компания, занимающаяся заготовкой, переработкой и продажей овечьей шерсти, в конце июня подала заявку на регистрацию товарного знака "Умное голосование", и в рекордные сроки, спустя месяц, она была одобрена.

7 сентября российская компания "Яндекс"удалила "Умное голосование" из поисковой выдачи после соответствующего требования Роскомнадзора. "Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - заявили в компании. При этом внесение сайта "Умного голосования" в реестр запрещенных связано не с данным судебным решением, а с тем, что проект связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), признанным НКО - "иностранным агентом" и экстремистской организацией.

"Умное голосование" разработано командой Навального

Технология "Умное голосование"разработана в 2019 году сторонниками Алексея Навального и представлена в преддверии единого дня голосования в России, в том числе скандальных выборов в Московскую городскую думу. Целью проекта является разрушение монополии партии "Единая Россия" в законодательных органах власти на всех уровнях. Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника ЕР во всех избирательных округах.

Оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. 9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.

17-19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму и органы власти многих регионов.

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