Роспатент одобрил заявку продавца овечьей шерсти на бренд "Умное голосование"

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) одобрила заявку компании "Вулинтертрейд" из Ставропольского края на товарный знак "Умное голосование" менее чем за месяц, пишет интернет-издание "Открытые медиа" в пятницу, 30 июля. Фирма подала комплект документов 29 июня, решение о регистрации было принято 27 июля. "Вулинтертрейд" специализируется на переработке и продаже овечьей шерсти, а знак идентичен логотипу одноименного проекта оппозиционера Алексея Навального.

Обычно Роспатент рассматривает заявки за 6 - 18 месяцев

Таким образом, продавец овечьей шерсти получил право использовать логотип "Умного голосования" для любых товаров и услуг - от выпуска автомобилей до организации политических мероприятий, поскольку оформлял товарный знак по всем возможным классам Международной классификации товаров и услуг. При этом рассмотрение заявок на регистрацию товарных знаков длится от 6 до 18,5 месяца, в ускоренном порядке процедуру можно завершить за 2 месяца, указывал ранее Федеральный институт промышленной собственности.

Леонид Волков: фирма "Вулинтертрейд" не связана с проектом команды Навального

По словам одного из ближайших соратников Навального Леонида Волкова, компания "Вулинтертрейд" не имеет никакого отношения к проекту "Умное голосование". Фирма с уставным капиталом 100 тысяч рублей была зарегистрирована в Невинномысске в июле 2017 года.

"Умное голосование", как следует из описания на его сайте, призвано консолидировать голоса выступающих против партии "Единая Россия" в единый день голосования в РФ. Впервые проект был опробован на выборах в ряде российских регионов в сентябре 2019 года. Ближайшие выборы депутатов Госдумы РФ запланированы на 19 сентября 2021 года.

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