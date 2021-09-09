Выборы в России: где придумали "Умное голосование"

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Бананы дорожают: чем ответят российские овощи?

Цены на бананы в России достигли максимума за пять лет. Это случилось вскоре после того, как Путина спросили, почему бананы стоят дешевле моркови. Взгляд Сергея Елкина на ценовую гонку.