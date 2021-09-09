 Выборы в России: где придумали ″Умное голосование″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.09.2021

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Россия

Выборы в России: где придумали "Умное голосование"

Разработчики "Умного голосования" "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила за неделю до выборов в Госдуму представитель МИД РФ Мария Захарова. Сергей Елкин знает, как это выяснили.

Карикатура Сергея Елкина - рука МИД держит гигантскую лупу над зданием Пентагона, на котором можно прочитать Умное голосование.

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