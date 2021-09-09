Выборы в России: где придумали "Умное голосование"

Разработчики "Умного голосования" "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила за неделю до выборов в Госдуму представитель МИД РФ Мария Захарова. Сергей Елкин знает, как это выяснили.
Смотрите также:
В Татарстане разработали проект для избирателей в цветах "Умного голосования". "Политмаркет" обещает подобрать кандидата с наиболее похожими взглядами, но этот подбор не всегда работает на практике.
Чем ближе выборы, тем больше власти нервничают по поводу "Умного голосования". Борьба на грани абсурда с этой стратегией заставляет думать, что в Кремле ее всерьез опасаются, пишет Татьяна Фельгенгауэр.