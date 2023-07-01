  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаНорвегия

Суд в Норвегии вновь рассмотрит дело сына экс-главы РЖД

Анатолий Арни
13 мин. назад

Верховный суд Норвегии отменил оправдательный приговор по делу Андрея Якунина. Его обвиняют в запуске дрона над Шпицбергеном, что запрещено санкциями, введенными против России.

https://p.dw.com/p/4TIh6
Дома на Шпицбергене
Постройки на ШпицбергенеФото: Petra Schumacher/HAFEN-FOTOS/picture alliance

Верховный суд Норвегии отменил оправдательное решение по делу бизнесмена Андрея Якунина, сына бывшего главы РЖД и одного из доверенных лиц президента РФ Владимира Путина - Владимира Якунина. Дело о незаконном запуске дронов, в котором обвиняют бизнесмена, будет отправлено на новое рассмотрение, сообщил в пятницу, 30 июня, норвежский телеканал NRK.

Андрею Якунину вменяют в вину нарушение закона о санкциях, введенных против РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину. По данным следствия, бизнесмен с 3 августа по 6 сентября 2022 года находился на архипелаге Шпицберген и неоднократно запускал в воздушном пространстве Норвегии беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Однако управление дронами на территории страны для россиян ранее было запрещено в рамках санкций.

Прокуратура запрашивала в отношении бизнесмена срок в 120 дней лишения свободы, но апелляционный суд Норвегии вынес оправдательный приговор по делу. Защита предпринимателя утверждала, что запрет не распространяется на небольшие беспилотники, используемые в развлекательных целях. 

Однако Верховный суд посчитал, что малогабаритные дроны попадают под определение "летательные аппараты", в связи с чем их использование гражданами РФ на территории Норвегии и архипелага Шпицберген все еще является нарушением санкций. Решение было вынесено тремя голосами "за" отмену приговора и двумя "против". Ввиду этого окружной суд вернется к рассмотрению дела.

Адвокаты Якунина заявили, что обжалуют отмену оправдательного приговора.  По мнению защиты, Верховный суд не учел, что Якунин является гражданином не только России, но и Великобритании, и его дело следует рассматривать иначе, чем другие случаи.

За запуски дронов в Норвегии были арестованы как минимум девять россиян

Осенью 2022 года в Норвегии произошел ряд арестов российских граждан по схожим обвинениям - за незаконный запуск БПЛА и незаконную фотосъемку. В тот же период в стране фиксировались случаи полетов дронов вблизи аэропортов, что нарушало их работу.

Кроме того, БЛПА были замечены в районе объектов энергетической инфраструктуры Норвегии, в том числе в районе платформ для добычи газа, который страна стала поставлять в ЕС, заменив поставки газа из России.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в связи с этими случаями назвал недопустимым то, что "иностранные спецслужбы осуществляют полеты дронов над аэропортами Норвегии". Россияне не имеют право запускать беспилотники над Норвегией, подчеркнул он.

Шпионы могут работать под прикрытием как туристы и исследователи

Все задержанные в этих случаях россияне, в том числе и Андрей Якунин, утверждали, что находятся в стране как туристы и производят съемки именно в туристических целях. При этом волна подобных арестов прошла в октябре 2022 года - после отмены упрощенного визового режима между странами Шенгенского соглашения и РФ, а также закрытия сухопутных границ для россиян в ряде стран ЕС.

Это не единственные случаи задержаний в связи с возможным шпионажем со стороны РФ в Норвегии. В октябре норвежская полиция заподозрила в работе на российскую разведку гражданина Бразилии, работавшего исследователем в Университете Тромсё (Арктическом университете Норвегии). Полиция указала, что в действительности он является гражданином России Михаилом Валерьевичем Микушиным и служит в военной разведке РФ. Для страны это был первый случай, когда полиция задержала предположительного "нелегального агента", отмечал NRK. Одновременно с этими случаями Норвегия приостановила обработку заявок россиян на убежище.

Смотрите также:

Как военные в Норвегии защищают газопроводы от диверсий

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Комфортно эмигрировать на Запад - это не позиция": депутат ХДС выступает за визовый бан для россиян

"Комфортно эмигрировать на Запад - это не позиция": депутат ХДС выступает за визовый бан для россиян

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призывает запретить выдачу виз россиянам и не предоставлять убежище гражданам России, уклоняющимся от мобилизации на войну против Украины. Он считает, что необходимо гражданское сопротивление Путину в России. Свои аргументы оппозиционный политик высказал в интервью DW.
Политика19 апреля 2023 г.05:02 мин.
external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
external

Почему Украину не торопятся принимать в ЕС и что мешает Брюсселю передать Киеву всю обещанную помощь

Почему Украину не торопятся принимать в ЕС и что мешает Брюсселю передать Киеву всю обещанную помощь

Катарина Барли, зампредседателя Европарламента, не поддерживает идею приема Украину в ЕС в ускоренном режиме на особых условиях. По ее мнению, это было несправедливо по отношению к другим странам-кандидатам на вступление в Евросоюз. При этом Барли заверяет, что Брюссель будет поддерживать Украину до тех пор, пока она готова воевать. И лишь Киев должен принимать решение о переговорах.
Конфликты16 марта 2023 г.26:01 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Премьер-министр Испании Педро Санчеc (фото из архива)

В Киев приехал премьер-министр Испании Педро Санчес

Конфликты35 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Перформанс Александара Тимотича "Ты голоден?"

Почему в музее чистят картофель и валяются в перьях голыми

Почему в музее чистят картофель и валяются в перьях голыми

Культура7 ч. назад
Агнешка Легуцка

"Может появиться новый Пригожин". Эксперт о страхах Путина

"Может появиться новый Пригожин". Эксперт о страхах Путина

Конфликты20 ч. назад
"Финист ясный сокол"

Режиссер читок "Финист ясный сокол": Мы никогда не отмоемся

Режиссер читок "Финист ясный сокол": Мы никогда не отмоемся

Культура23 ч. назад
Карикатура - карикатурный президент РФ Владимир Путин в виде мальчика-двоечника на картине Решетникова "Опять двойка". Вверху картины название "Опять двойник".

Путин в Дагестане, или Селфи с двойником?

Путин в Дагестане, или Селфи с двойником?

Политика24 ч. назад
Troll A - крупнейшая в мире морская газовая платформа. Она находится у западного побережья Норвегии

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Экономика и бизнес7 ч. назад12 фото
Разрушенная гребля Каховской ГЭС, снимок со спутника, 16 июня 2023 года

Как защищены украинские гидросооружения - ГЭС и ГАЭС?

Как защищены украинские гидросооружения - ГЭС и ГАЭС?

Конфликты19 ч. назад
На главную страницу