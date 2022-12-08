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Дома на ШпицбергенеФото: Petra Schumacher/HAFEN-FOTOS/picture alliance
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Суд в Норвегии оправдал сына Владимира Якунина

Даниил Сотников
1 ч. назад

Якунина обвиняли в незаконном запуске дрона на территории Норвегии, что запрещено делать российским гражданам в рамках санкций.

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Окружной суд Тромсё в Норвегии оправдал бизнесмена Андрея Якунина, сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина, по делу об использовании беспилотника для съемок на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщила адвокатская контора Elden в среду, 7 декабря.

Якунин был задержан в середине октября на севере страны. Его обвинили в нарушении запрета на управление дронами для российских граждан, введенного в рамках санкций за вторжение в Украину. Якунин, у которого есть как российское, так и британское гражданство, признал, что управлял беспилотником.

На суде защита предпринимателя утверждала, что запрет не распространяется на небольшие беспилотники, используемые в развлекательных целях. Адвокаты также настаивали на том, что, поскольку Якунин является гражданином не только России, но и Великобритании, его дело следует рассматривать иначе, чем другие случаи. Норвежские СМИ не уточняют, какие именно доводы защиты учел суд, оправдавший Якунина.

Прокуратура будет обжаловать решение суда

В прокуратуре Норвегии изданию VG сообщили, что будут обжаловать решение суда. Адвокат Якунина, в свою очередь, назвал вердикт "торжеством здравого смысла", поскольку в законе, по его словам, нет строгого определения летательных аппаратов, подпадающих под запрет.

В октябре за незаконный запуск БПЛА и незаконную фотосъемку в Норвегии были задержаны и арестованы семь россиян. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре в связи с полетами БПЛА близ норвежских аэропортов назвал недопустимым то, что "иностранные спецслужбы осуществляют полеты дронов над аэропортами Норвегии". Россияне не имеют право запускать беспилотники над Норвегией, подчеркнул он.

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