Суд в Москве арестовал журналиста Кригера по делу ФБК

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца журналиста российского общественно-политического интернет-издания SOTAvision Артема Кригера по делу об участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который российский суд объявил "экстремистской организацией". Об этом вечером во вторник, 18 июня, сообщило издание "Медиазона" . В SOTAvision Артем Кригер, как пишет издание, ведет прямые эфиры, снимает видео и проводит уличные опросы.

Сразу после начала заседания следователь попросил закрыть его "из соображений безопасности", а судья Тимур Вахрамеев удовлетворил ходатайство следствия, уточняет "Медиазона". Издание пишет, что к Кригеру пришли с обыском утром того же дня. По словам младшего брата Кригера Александра, который в тот момент тоже находился в квартире, во время обыска следователи забрали все электронные устройства и пресс-карты.

"Мне всего 23 года. Совсем скоро мы с вами со всеми встретимся на свободе, всех обниму. Самое главное себя берегите, сохраняйте свободу, свобода - это самое важное", - приводит издание слова Артема Кригера после оглашения судом решения об аресте.

Среди "экстремистов" и "террористов" в РФ - активисты и журналисты

Дядя Артема Кригера - активист Михаил Кригер, которого в мае 2023 года приговорили к семи годам колонии по обвинению в "оправдании терроризма" и "возбуждении ненависти с угрозой применения насилия" из-за его постов и комментариев о Владимире Путине в Facebook.

С конца марта под арестом находится журналистка SOTAvision Антонина Фаворская, которую обвиняют в участии в деятельности "экстремистского сообщества". Следствие считает, что она собирала материал, монтировала видеоролики и готовила публикации, которые размещались на платформах ФБК. В фонде отрицают, что Фаворская публиковала что-либо на его ресурсах. Журналистка своей вины не признает. Когда ее выводили из зала суда, она успела крикнуть: "Они судят меня за статью о том, как ФСИН пытали Алексея Навального!".

"Мемориал" признал политзаключенными четырех журналистов

Антонина Фаворская, Ольга Комлева, Константин Габов и Сергей Карелин включены в список политзаключенных, заявили 15 мая представители правозащитного проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал". Их всех также преследуют за связи с "экстремистским сообществом", которым в России признан ФБК и им грозит до 6 лет лишения свободы. "У нас нет полных данных о том, что именно им ставят в вину: известно лишь, что некоторых из них обвиняют в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на каналах Алексея Навального", - указано в заявлении "Мемориала".

Ольга Комлева была волонтеркой уфимского штаба Навального и писала о протестах в Башкирии. Константин Габов сотрудничал с Deutsche Welle, Reuters и "Радио Свобода", а Сергей Карелин - с Deutsche Welle и AP. По данным проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал", в российских колониях и тюрьмах по состоянию на 15 мая 2024 года находятся 720 политических заключенных.