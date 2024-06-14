Сайт june12.io марафона, который независимые медиа провели совместно с ФБК в поддержку политических заключенных, больше недоступен в России. Дальнейшую коммуникацию организаторы просят вести по электронной почте.

В России заблокировали сайт марафона "Ты не один", который российские независимые медиа провели 12 июня совместно с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) в поддержку политических заключенных. Об этом в пятницу, 14 июня, написало издание "Медуза" на основании собственной проверки, подтвердив, что сайт june12.io больше недоступен в России.

Издание на собственном ресурсе предложило оказывать дальнейшую поддержку российским политзаключенным, дало разъяснение путей такой поддержки и указало форму заявки, контакты и электронную почту для коммуникации. "Помощь по-прежнему нужна. Прием донатов продолжается и после окончания марафона. По состоянию на 14 июня собрано почти 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении "Медузы", соорганизатора марафона.

Независимые СМИ и ФБК провели 12 июня марафон "Ты не один"

В рамках акции "Ты не один" 12 июня прошел сбор пожертвований в поддержку российских политзаключенных. Отмечалось, что за 12 часов удалось собрать более 25 миллионов рублей в разной валюте. Среди организаторов марафона - "Медиазона", "Медуза", "Дождь", а также проекты ФБК "Популярная политика" и "Навальный Live". Участвовать в акции призвала Юлия Навальная, вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального, скончавшегося в колонии за Полярным кругом.

Марафон в поддержку российских политзаключенных проходит во второй раз. В 2023 году во время акции удалось собрать около 40 миллионов рублей, сообщала команда Навального. Большую часть этих средств перечислили заключенным, их родственникам и тем, кто бежал от репрессий. С помощью пожертвований также были оплачены штрафы и работа адвокатов. Кроме того, часть денег была переведена организациям, которые поддерживают политических заключенных.